Власти начали подготовку к новой переписи населения, намеченной на 2020 год
Власти начали подготовку к новой переписи населения, намеченной на 2020 год.
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Власти начали подготовку к новой переписи населения, намеченной на 2020 год.
Для начала намерены создать Национальную комиссию, которая займётся организацией и проведением переписи. Этот вопрос значится в повестке сегодняшнего заседания правительства.
Последняя перепись населения и жилья прошла в 2014 году. Её результаты представили в марте этого года.
Согласно данным, в Молдове проживают более двух миллионов 900 тысяч граждан. Из них 75% — молдаване, 7% — румыны, почти 6,5% — украинцы и более 4% — гагаузы.