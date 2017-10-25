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09:50 (мск), источник: Publika.md

Власти начали подготовку к новой переписи населения, намеченной на 2020 год

Власти начали подготовку к новой переписи населения, намеченной на 2020 год.

Источник: Publika.md

Для начала намерены создать Национальную комиссию, которая займётся организацией и проведением переписи. Этот вопрос значится в повестке сегодняшнего заседания правительства.

Последняя перепись населения и жилья прошла в 2014 году. Её результаты представили в марте этого года.

Согласно данным, в Молдове проживают более двух миллионов 900 тысяч граждан. Из них 75% — молдаване, 7% — румыны, почти 6,5% — украинцы и более 4% — гагаузы.

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