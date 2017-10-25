Главные врачи Приморья будут сдавать экзамен на профпригодность

В настоящее время департамент здравоохранения Приморья совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом работают над составлением специального теста. В его основу лягут как устные, так и письменные задания, в том числе аккредитационные тесты и ситуационные задачи.

Как отметили в администрации края, система объективного тестирования уже частично применяется в здравоохранении региона. С 2015 года при собеседованиях с кандидатами на должность главного врача государственного лечебного учреждения, а также с главными врачами лечебных учреждений, у которых завершаются сроки договора, проводятся тестирования. Кроме того, главный врач, претендующий на продление трудового контракта, должен не просто отчитаться о проделанной работе, но и представить план по развитию учреждения и решению проблем.