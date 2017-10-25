Свежий улов рыболовы Камчатки везут в Челябинск

На этой неделе они привезут свежий улов в Челябинск. Красная рыба, например, чавыча, по словам специалистов, полезна для пищеварительной и нервной системы, содержит антиоксиданты и способствует регуляции сахара в крови.

Диетологи добавляют, снизить риск развития инфаркта поможет регулярное употребление в пищу белорыбицы. Ее тоже привезут на выставку. А еще нерку, корюшку, горбушу и красную икру.