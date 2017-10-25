Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды»
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииСоцсети продолжают обсуждать болезненную для всего мира тему сексуальных домогательств, поднятую в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Российский танк Т-72Б3 победил Индию, Китай и превзошел США - СМИ
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Праздник миллиона огней
09:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Свежий улов рыболовы Камчатки везут в Челябинск

Запастись витаминами и полезными микроэлементами южноуральцев приглашают рыболовы с Камчатки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На этой неделе они привезут свежий улов в Челябинск. Красная рыба, например, чавыча, по словам специалистов, полезна для пищеварительной и нервной системы, содержит антиоксиданты и способствует регуляции сахара в крови.

Диетологи добавляют, снизить риск развития инфаркта поможет регулярное употребление в пищу белорыбицы. Ее тоже привезут на выставку. А еще нерку, корюшку, горбушу и красную икру.

Попробовать деликатесы можно будет с 26 октября во дворце спорта «Юность».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь