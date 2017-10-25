Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Продавцы топлива направили Путину письмо с просьбой
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииСоцсети продолжают обсуждать болезненную для всего мира тему сексуальных домогательств, поднятую в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Праздник миллиона огней
09:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

ГКБ № 1 извинилась перед челябинским инвалидом за недоступность больницы

Мужчина сообщил, что из-за отсутствия пандуса не смог попасть в ЛОР-отделение.

Руководство челябинской городской клинической больницы № 1 извинилось перед инвалидом-колясочником, который пожаловался на отсутствие пандусов у входа в отделение, сообщают в лечебном учреждении.

«Администрация приносит свои извинения Николаю за эмоциональный дискомфорт, в котором он оказался. Мы постоянно работаем над улучшением качества медицинской помощи и созданием более комфортных условий для пациентов. В частности, за последние два года проведены работы по реконструкции холла и приемного отделения терапевтического корпуса, детского и урологического отделений хирургического корпуса, оперблока, инфекционного блока, лаборатории, регистратуры поликлиники, проведено устройство дорожного покрытия и оборудованы въезды на территорию, установлены информационные и навигационные указатели», — говорится в сообщении.

В больнице также отметили, что 23 октября состоялось заседание врачебной комиссии, на котором жалобу челябинца рассмотрели в его присутствии. Участники пришли к выводу, что медицинская помощь была оказана в соответствии с установленными стандартами и порядками в полном объеме, качественно и своевременно, пациент с этим согласился.

Напомним, ранее инвалид-колясочник сообщил о том, что не смог заехать в ЛОР-отделение больницы, и ему пришлось вызывать полицию, чтобы попасть на приём к врачу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На свалке в Нижневартовске обнаружили два обгоревших тела
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь