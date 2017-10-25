ГКБ № 1 извинилась перед челябинским инвалидом за недоступность больницы

Руководство челябинской городской клинической больницы № 1 извинилось перед инвалидом-колясочником, который пожаловался на отсутствие пандусов у входа в отделение, сообщают в лечебном учреждении.

«Администрация приносит свои извинения Николаю за эмоциональный дискомфорт, в котором он оказался. Мы постоянно работаем над улучшением качества медицинской помощи и созданием более комфортных условий для пациентов. В частности, за последние два года проведены работы по реконструкции холла и приемного отделения терапевтического корпуса, детского и урологического отделений хирургического корпуса, оперблока, инфекционного блока, лаборатории, регистратуры поликлиники, проведено устройство дорожного покрытия и оборудованы въезды на территорию, установлены информационные и навигационные указатели», — говорится в сообщении.

В больнице также отметили, что 23 октября состоялось заседание врачебной комиссии, на котором жалобу челябинца рассмотрели в его присутствии. Участники пришли к выводу, что медицинская помощь была оказана в соответствии с установленными стандартами и порядками в полном объеме, качественно и своевременно, пациент с этим согласился.