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09:59 (мск), источник: АиФ Омск

Хоккеисты омского «Авангарда» будут отращивать усы

Болельщиков призывают присоединиться к благотворительной акции.

Омские хоккеисты предлагают своим болельщикам провести #Усабрь вместе с «Авангардом».

Акция под названием «Усабрь» зародилась в Австралии, ежегодно её проводят более чем в 20 странах. В течение месяца участники отращивают усы и делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими заболеваниями.

Омский «Авангард» присоединился к этой акции и призывает других сделать то же самое. В течение ноября команда проводит благотворительный сбор средств для отделения урологии омского онкодиспансера.

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Участвовать в акции могут не только усатые омичи, но и те, кто нарисует их с помощью аквагрима на «Арене-Омск», а пожертвования оставлять в специальных урнах.

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