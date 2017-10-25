Хоккеисты омского «Авангарда» будут отращивать усы
Болельщиков призывают присоединиться к благотворительной акции.
Болельщиков призывают присоединиться к благотворительной акции.
Омские хоккеисты предлагают своим болельщикам провести #Усабрь вместе с «Авангардом».
Акция под названием «Усабрь» зародилась в Австралии, ежегодно её проводят более чем в 20 странах. В течение месяца участники отращивают усы и делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими заболеваниями.
Омский «Авангард» присоединился к этой акции и призывает других сделать то же самое. В течение ноября команда проводит благотворительный сбор средств для отделения урологии омского онкодиспансера.
Участвовать в акции могут не только усатые омичи, но и те, кто нарисует их с помощью аквагрима на «Арене-Омск», а пожертвования оставлять в специальных урнах.