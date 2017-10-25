В Башкирии пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства
Напомним, праздник отмечается 4 ноября.
Напомним, праздник отмечается 4 ноября.
Накануне праздника, 3 ноября, в каждом субъекте России уже во второй раз пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант».
В Башкирии будут работать 12 площадок. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России.
4 ноября в 15:00 в ГКЗ «Башкортостан» пройдёт Республиканский праздник, посвящённый Дню народного единства. Планируется шествие в национальных костюмах, работа выставочных и интерактивных площадок, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики.
В этот же день в 18:00 (ранее акция была запланирована на 3 ноября) по всей республике начнётся Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры. Одной из основных тем акции станет День народного единства.
В этот вечер учреждения культуры и искусства представят массовые мероприятия, посвящённые истории праздника.
Отметим, что выходные дни в Башкирии и по всей России: 4, 5 и 6 ноября. Рабочий день в пятницу, 3 ноября, будет сокращён на один час.