В Башкирии пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства

Накануне праздника, 3 ноября, в каждом субъекте России уже во второй раз пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант».

В Башкирии будут работать 12 площадок. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России.

4 ноября в 15:00 в ГКЗ «Башкортостан» пройдёт Республиканский праздник, посвящённый Дню народного единства. Планируется шествие в национальных костюмах, работа выставочных и интерактивных площадок, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики.

В этот же день в 18:00 (ранее акция была запланирована на 3 ноября) по всей республике начнётся Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры. Одной из основных тем акции станет День народного единства.

В этот вечер учреждения культуры и искусства представят массовые мероприятия, посвящённые истории праздника.