В Ивацевичском районе мужчина попал под поезд
25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе мужчина попал под пассажирский поезд и погиб, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе мужчина попал под пассажирский поезд и погиб, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел накануне в 18.53 на железнодорожной станции Доманово. Пассажирским поездом № 701 сообщением
Задержка поезда в пути составила 11 минут.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.