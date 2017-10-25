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09:43 (мск), источник: БЕЛТА

В Ивацевичском районе мужчина попал под поезд

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе мужчина попал под пассажирский поезд и погиб, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Несчастный случай произошел накануне в 18.53 на железнодорожной станции Доманово. Пассажирским поездом № 701 сообщением Минск-Брест был смертельно травмирован неработающий житель д. Коханово 1982 года рождения.

Задержка поезда в пути составила 11 минут.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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