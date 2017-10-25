В Молдове ожидается ясная погода +11

Источник: Actualitati.md

На севере республики термометры будут показывать от +1C до +4C ночью и от +6C до +9C днем.

Минимальные температуры в центре будут от +2C до +5C, а максимальные от +7C до +10C.

На юге температура воздуха ночью составит от +3C до +6C, а днем от +8C до +11C.

Атмосферное давление высокое. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5−10 м / с.