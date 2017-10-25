За жителями Екатеринбурга будут бдительнее следить видеокамеры
Кроме столицы Среднего Урала системы наблюдения АПК «Безопасный город» установят в шести городах региона.
Кроме столицы Среднего Урала системы наблюдения АПК «Безопасный город» установят в шести городах региона.
На улицах Екатеринбурга в течение ближайших двух месяцев — до конца 2017 года — установят дополнительные видеокамеры — 22 стационарных устройства фотовидеофиксации.
Монтаж производится в рамках увеличения мощности
Система «Безопасный город» предназначена для обеспечения безопасности граждан и муниципальной инфраструктуры, транспорта и соблюдения норм экологических норм. Как отмечают чиновники, важное значение имеет межведомственное взаимодействие при эксплуатации системы видеонаблюдения. Комплекс будет работать совместно с сетью Единых
Кроме определены шесть пилотных муниципалитетов для создания опытных участков АПК «Безопасный город». Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Камышловский муниципальный район, городской округ
Известны случаи, когда система «Безопасный город» дала сбой в критический момент. Так, в ночь на 24 августа 2012 года злоумышленниками был облит монумент Борису Ельцину у одноименного центра. Несмотря на то, что район плотно контролировался камерами упомянутой системы, злоумышленники не пойманы до сих пор.