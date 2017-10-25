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10:04 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

За жителями Екатеринбурга будут бдительнее следить видеокамеры

Кроме столицы Среднего Урала системы наблюдения АПК «Безопасный город» установят в шести городах региона.

На улицах Екатеринбурга в течение ближайших двух месяцев — до конца 2017 года — установят дополнительные видеокамеры — 22 стационарных устройства фотовидеофиксации.

Монтаж производится в рамках увеличения мощности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». О мерах по усилению мер, в том числе и к ЧМ-2018, говорилось на заседании межведомственной комиссии при губернаторе Свердловской области, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Система «Безопасный город» предназначена для обеспечения безопасности граждан и муниципальной инфраструктуры, транспорта и соблюдения норм экологических норм. Как отмечают чиновники, важное значение имеет межведомственное взаимодействие при эксплуатации системы видеонаблюдения. Комплекс будет работать совместно с сетью Единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов, а также с двумя системами экстренного оповещения граждан и оперативной службой «112». Она, как отмечается в официальном заявлении, «почти полностью внедрена».

Кроме определены шесть пилотных муниципалитетов для создания опытных участков АПК «Безопасный город». Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Камышловский муниципальный район, городской округ Верх-Нейвинский и Новоуральский городской округ. В состав таких комплексов включены около четырех тысяч камер уличного наблюдения и более ста единицы системы экстренной связи «гражданин — полиция».

Известны случаи, когда система «Безопасный город» дала сбой в критический момент. Так, в ночь на 24 августа 2012 года злоумышленниками был облит монумент Борису Ельцину у одноименного центра. Несмотря на то, что район плотно контролировался камерами упомянутой системы, злоумышленники не пойманы до сих пор.

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