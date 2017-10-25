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10:14 (мск), источник: Newtimes.kz

За отсутствие знака «Шипы» не будут штрафовать

Новые поправки, внесенные в правила дорожного движения, опознавательные знаки «Шипы» теперь устанавливать не обязательно, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет административной полиции МВД РК.

Источник: Newtimes.kz

Об этом пресс-служба комитета сообщила на своей странице в Facebook.

«В соответствии с последними изменениями, внесенными в правила дорожного движения постановлением правительства Республики Казахстан № 667, опознавательные знаки “Шипы” устанавливаются на транспортное средство по желанию водителя», ― говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году полицейские заявили, что водители обязаны наклеить на заднее стекло предостерегающий знак «Ш». Штраф за отсутствие знака составлял 3 МРП (6 363 тенге).

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За отсутствие знака «Шипы» не будут штрафовать
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