После смерти мужа на карагандинку «повесили» его долг в 18 млн тенге

Любовь Сычева из Карагандинской области после смерти супруга осталась одна с двумя детьми. Женщина лишилась жилья, бизнеса, но самое страшное — на нее возложили многомиллионные долги погибшего мужа, передает 31 канал.

Уже два года изо дня в день коллекторы обрывают телефон Сычевой. Они требуют вернуть долг супруга Любови, о котором она узнала уже после его кончины, а это — 18 млн тенге.

Женщина признается, что отдала бы деньги с радостью, только брать у нее нечего.

«У меня и забрать-то нечего. Я бы с удовольствием отдала. Просто ради того, чтоб мне не звонили. Чтоб я спать спокойно могла. Чтобы мой ребенок не вздрагивал от этих звонков», — говорит Сычева.

Супруга Любови, Ярослава, не стало два года назад. Его убили. Виновника отправили в тюрьму на 10 лет, а жизнь женщины рухнула. Закончилось ее семейное счастье, а затем навалились многомиллионные долги. Маленький бизнес, автомобиль кредиторы забрали первым делом.

Родственники мужа не поддерживают отношений со вдовой и внуками.

Устроиться официально на работу Любовь не может из-за заблокированных счетов. А если и успешно трудоустроится, весь заработок будут отбирать коллекторы.

«К великому сожалению, такие полномочия есть у судебных исполнителей. Они даже пенсии удерживают, не говоря о других делах. По существу, да, не имеют права», — считает профессиональный медиатор Ерулан Жаппаров.

Сейчас Сычева с двумя детьми живут на детское пособие в 36 тысяч тенге. При этом они ютятся на арендной квартире.

Банки пошли навстречу вдове и на время остановили рост пени. Однако 18-милионный долг при этом не уменьшился, и как его возвращать, Любовь не знает.