После смерти мужа на карагандинку «повесили» его долг в 18 млн тенге
Женщина лишилась жилья, бизнеса, но самое страшное — на нее возложили многомиллионные долги погибшего мужа.
Женщина лишилась жилья, бизнеса, но самое страшное — на нее возложили многомиллионные долги погибшего мужа.
Любовь Сычева из Карагандинской области после смерти супруга осталась одна с двумя детьми. Женщина лишилась жилья, бизнеса, но самое страшное — на нее возложили многомиллионные долги погибшего мужа, передает 31 канал.
Уже два года изо дня в день коллекторы обрывают телефон Сычевой. Они требуют вернуть долг супруга Любови, о котором она узнала уже после его кончины, а это — 18 млн тенге.
Женщина признается, что отдала бы деньги с радостью, только брать у нее нечего.
«У меня и
Супруга Любови, Ярослава, не стало два года назад. Его убили. Виновника отправили в тюрьму на 10 лет, а жизнь женщины рухнула. Закончилось ее семейное счастье, а затем навалились многомиллионные долги. Маленький бизнес, автомобиль кредиторы забрали первым делом.
Родственники мужа не поддерживают отношений со вдовой и внуками.
Устроиться официально на работу Любовь не может
«К великому сожалению, такие полномочия есть у судебных исполнителей. Они даже пенсии удерживают, не говоря о других делах. По существу, да, не имеют права», — считает профессиональный медиатор Ерулан Жаппаров.
Сейчас Сычева с двумя детьми живут на детское пособие в 36 тысяч тенге. При этом они ютятся на арендной квартире.
Банки пошли навстречу вдове и на время остановили рост пени. Однако 18-милионный долг при этом не уменьшился, и как его возвращать, Любовь не знает.
Как отмечают медиаторы, помочь женщине в этой ситуации практически невозможно.