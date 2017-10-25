Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Правда и мифы о работе патологоанатома
Собчак назвала ошибки президентской кампании Прохорова
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииСоцсети продолжают обсуждать болезненную для всего мира тему сексуальных домогательств, поднятую в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Праздник миллиона огней
10:22 (мск), источник: Nur.kz

После смерти мужа на карагандинку «повесили» его долг в 18 млн тенге

Женщина лишилась жилья, бизнеса, но самое страшное — на нее возложили многомиллионные долги погибшего мужа.

Любовь Сычева из Карагандинской области после смерти супруга осталась одна с двумя детьми. Женщина лишилась жилья, бизнеса, но самое страшное — на нее возложили многомиллионные долги погибшего мужа, передает 31 канал.

Уже два года изо дня в день коллекторы обрывают телефон Сычевой. Они требуют вернуть долг супруга Любови, о котором она узнала уже после его кончины, а это — 18 млн тенге.

Женщина признается, что отдала бы деньги с радостью, только брать у нее нечего.

«У меня и забрать-то нечего. Я бы с удовольствием отдала. Просто ради того, чтоб мне не звонили. Чтоб я спать спокойно могла. Чтобы мой ребенок не вздрагивал от этих звонков», — говорит Сычева.

Супруга Любови, Ярослава, не стало два года назад. Его убили. Виновника отправили в тюрьму на 10 лет, а жизнь женщины рухнула. Закончилось ее семейное счастье, а затем навалились многомиллионные долги. Маленький бизнес, автомобиль кредиторы забрали первым делом.

Родственники мужа не поддерживают отношений со вдовой и внуками.

Устроиться официально на работу Любовь не может из-за заблокированных счетов. А если и успешно трудоустроится, весь заработок будут отбирать коллекторы.

«К великому сожалению, такие полномочия есть у судебных исполнителей. Они даже пенсии удерживают, не говоря о других делах. По существу, да, не имеют права», — считает профессиональный медиатор Ерулан Жаппаров.

Сейчас Сычева с двумя детьми живут на детское пособие в 36 тысяч тенге. При этом они ютятся на арендной квартире.

Банки пошли навстречу вдове и на время остановили рост пени. Однако 18-милионный долг при этом не уменьшился, и как его возвращать, Любовь не знает.

Как отмечают медиаторы, помочь женщине в этой ситуации практически невозможно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Школьниц отправили маршировать в рубашках и чулках на холоде в Кызылорде (фото, видео)
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь