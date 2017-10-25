Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Собчак назвала ошибки президентской кампании Прохорова
Человек в костюме лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Российский танк Т-72Б3 победил Индию, Китай и превзошел США - СМИ
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Праздник миллиона огней
10:25 (мск), источник: РИА Крым

На одной из скотобоен Крыма выявлен подпольный колбасный цех

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю выявили незаконный колбасный цех на скотобойне в одном из сел Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконный колбасный цех, выявленный на одной из скотобоен в Кировском районе.

«Были выявлены грубейшие нарушения санитарно-ветеринарных требований. На одной территории с местом содержания и убоя животных комиссией был выявлен подпольный цех по производству готовой мясной продукции (колбасных изделий в ассортименте) и замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, колбаски для гриля, зельц). На момент проверки сотрудники бойни успели произвести 152 килограмма такой продукции для дальнейшей отправки на реализацию в Феодосию и курортные поселки района», — сообщили в Россельхознадзоре.

Также, нарушения были выявлены еще на двух бойнях. Согласно информации ведомства, у владельцев предприятий отсутствовали сведения об использовании препаратов, экспертизе мяса и сырья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь