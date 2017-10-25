На одной из скотобоен Крыма выявлен подпольный колбасный цех

«Были выявлены грубейшие нарушения санитарно-ветеринарных требований. На одной территории с местом содержания и убоя животных комиссией был выявлен подпольный цех по производству готовой мясной продукции (колбасных изделий в ассортименте) и замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, колбаски для гриля, зельц). На момент проверки сотрудники бойни успели произвести 152 килограмма такой продукции для дальнейшей отправки на реализацию в Феодосию и курортные поселки района», — сообщили в Россельхознадзоре.