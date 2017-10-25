Найденный в Крыму мост времен Екатерины II станет местом экскурсий
Найденный в Белогорском районе Крыма мост екатерининских времен станет объектом экскурсионного показа после небольшой реставрации. Об этом сообщила
Найденный в Белогорском районе Крыма мост екатерининских времен станет объектом экскурсионного показа после небольшой реставрации. Об этом сообщила
Участники Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН под руководством Сергея Внукова пришли к заключению, что каменный мост близ автотрассы «Таврида» был построен к путешествию императрицы Екатерины II в южные области Российской Империи в 1787 году. Каменное сооружение позволяло преодолеть ручей Ашиль — левый приток реки Булганак, который протекал в этом месте, но к концу XIX века полностью пересох.
— Возведение моста можно предварительно отнести к концу XVIII века, к времени знаменитого путешествия Екатерины II в недавно присоединенные к России губернии, — считает Сергей Внуков, ведущий научный сотрудник Отдела классической археологии ИА РАН, доктор исторических наук. — К приезду императрицы повсюду ремонтировали и строили мосты, дороги и здания, устанавливали каменные дорожные знаки — так называемые «екатерининские мили». Именно с этим путешествием связано знаменитое выражение «потемкинские деревни».
Малый каменный мост у деревни Некрасово по всей видимости был построен вместе с другими инженерными сооружениями участка тракта из Карасубазара (современного Белогорска). Конструкции моста длиной около 30 и шириной восемь метров тщательно сложены на растворе из тесанного природного камня. Ширина арки — не более двух метров. По сторонам моста возвышался парапет — ограждение из крупных тесаных каменных блоков. Позднее он обрушился. Судя по старым картам и нацарапанной на камнях дате сооружение использовалось как минимум до 60-х годов XIX века.
— В наше время от почтового тракта
Госкомитет по охране культурного наследия Крыма уже внес участок старинной дороги и малый мост в список выявленных объектов культурного наследия. Теперь на этом земельном участке запрещены любые работы. Предстоит
Справка «РГ».
Путешествие Екатерины II по отвоеванному у Турции Крыму продолжалось более полугода — с января по июль 1787 года. Императрицу сопровождала свита из более чем 3000 сановников и придворных. В Киеве к путешественникам присоединились австрийский император Иосиф II, польский король