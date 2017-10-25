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11:39 (мск), источник: "Российская газета"

Найденный в Крыму мост времен Екатерины II станет местом экскурсий

Найденный в Белогорском районе Крыма мост екатерининских времен станет объектом экскурсионного показа после небольшой реставрации. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Участники Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН под руководством Сергея Внукова пришли к заключению, что каменный мост близ автотрассы «Таврида» был построен к путешествию императрицы Екатерины II в южные области Российской Империи в 1787 году. Каменное сооружение позволяло преодолеть ручей Ашиль — левый приток реки Булганак, который протекал в этом месте, но к концу XIX века полностью пересох.

— Возведение моста можно предварительно отнести к концу XVIII века, к времени знаменитого путешествия Екатерины II в недавно присоединенные к России губернии, — считает Сергей Внуков, ведущий научный сотрудник Отдела классической археологии ИА РАН, доктор исторических наук. — К приезду императрицы повсюду ремонтировали и строили мосты, дороги и здания, устанавливали каменные дорожные знаки — так называемые «екатерининские мили». Именно с этим путешествием связано знаменитое выражение «потемкинские деревни».

Малый каменный мост у деревни Некрасово по всей видимости был построен вместе с другими инженерными сооружениями участка тракта из Карасубазара (современного Белогорска). Конструкции моста длиной около 30 и шириной восемь метров тщательно сложены на растворе из тесанного природного камня. Ширина арки — не более двух метров. По сторонам моста возвышался парапет — ограждение из крупных тесаных каменных блоков. Позднее он обрушился. Судя по старым картам и нацарапанной на камнях дате сооружение использовалось как минимум до 60-х годов XIX века.

На месте раскопок найдены конские подковы и детали упряжи, монеты середины XIX века, пулелейка и семь свинцовых пуль. Это может говорить о нахождении у моста постоянного поста, ведь именно в этой точке сходились две дороги: одна шла с востока из Феодосии, вторая — с юго-востока из Судака.

— В наше время от почтового тракта XVIII—XIX вв.ека с его многочисленными мостами почти ничего не осталось, — отметил директор Института археологии Николай Макаров. — Практически по его трассе прошла дорога Белогорск — Золотое Поле. Открытый мост является единственным сохранившимся архитектурно-инженерным сооружением, памятником дорожного строительства XVIII — первой половины XIX века не только на этом тракте, но и во всем в Крыму. После небольшой реставрации мост может стать интересным объектом демонстрационного показа, иллюстрирующего преемственность дорожного строительства в России XVIII и XXI веков. Трудно было бы найти иной, более яркий, пример этой преемственности.

Госкомитет по охране культурного наследия Крыма уже внес участок старинной дороги и малый мост в список выявленных объектов культурного наследия. Теперь на этом земельном участке запрещены любые работы. Предстоит историко-культурная экспертиза, после которой объект будет внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Справка «РГ».

Путешествие Екатерины II по отвоеванному у Турции Крыму продолжалось более полугода — с января по июль 1787 года. Императрицу сопровождала свита из более чем 3000 сановников и придворных. В Киеве к путешественникам присоединились австрийский император Иосиф II, польский король Станислав-Август и светлейший князь Григорий Потемкин. Маршрут императрицы пролегал через Перекоп, Ак-Мечеть, Севастополь, Бахчисарай, Карасубазар в Феодосию. Отрезок этой дороги от Карасубазара до Феодосии проходил значительно севернее современного шоссе и на многих участках совпадает со строящейся трассой «Таврида».

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