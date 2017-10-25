Ростовчанам придется платить за проезд, если в транспорте не работает валидатор

Ведомство ссылается на постановления Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 783 (в ред. от 6.11.2015) «Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области в сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа». При этом платить нужно будет по тарифу «безнала», то есть в автобусе придется отдать 20 рублей, а не 24 рубля.