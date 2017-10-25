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11:45 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчанам придется платить за проезд, если в транспорте не работает валидатор

В случае, если в автобусе, трамвае или троллейбусе не работает валидатор, то пассажиру придется оплачивать проезд наличными. Это следует из ответа департамента транспорта Ростова-на-Дону ресурсу «Ростов-Транспорт».

Ведомство ссылается на постановления Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 783 (в ред. от 6.11.2015) «Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области в сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа». При этом платить нужно будет по тарифу «безнала», то есть в автобусе придется отдать 20 рублей, а не 24 рубля.

В тоже время, по данным департамента транспорта, сейчас рассматривается возможность внесения изменений в указанный нормативно-правовой акт в части предоставления права бесплатного проезда пассажирам в транспортных средствах, которые оборудованы неработающими валидаторами.

Напомним, ранее городская администрация заявляла, что в случае если валидатор для оплаты проезда по «безналу» не работает, пассажир имеет право ехать бесплатно.

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