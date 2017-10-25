Участником престижного международного дизайнерского конкурса стал стадион «Краснодар»
Краснодар, 25 октября, KrasnodarMedia. Cтадион ФК «Краснодар» вошел в
Краснодар, 25 октября, KrasnodarMedia. Cтадион ФК «Краснодар» вошел в
Конкурентами кубанцев в этой номинации выступят со своими инновациями стадионы Атланты и Миннеаполиса (США), а также Барселоны (Испания).
Голосование открыто для всех желающих на официальном сайте конкурса. Оно продлится до 10 ноября.
Результаты будут объявлены
Строительство нового стадиона ФК «Краснодар» было начато в апреле 2013 года и завершено в сентябре 2016 года. Вместимость чаши спортивного объекта составляет 33 979 мест, из них 3 197 -
Футбольное поле построено с применением всех современных технологий: подогрев, принудительная аэрация, охлаждение, искусственное освещение газона.
Первый матч на новом стадионе ФК «Краснодар» сыграла сборная России. Товарищеский поединок Россия — Коста Рика прошёл 9 октября 2016 года. Первый домашний матч клуба состоялся 20 октября 2016 года: «Краснодар» принял немецкий клуб «Шальке-04» в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.
Стадион имеет категорию УЕФА 4 — стадион наивысшей категории, с правом проведения финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.
Согласно данным портала stadiumdb.com стадион был ранее номинирован на звание лучшего стадиона года (построенного или реконструированного в 2016 году). Стадион ФК «Краснодар» сначала попал в финальную часть конкурса, затем в итоговом голосовании занял второе место по результатам зрительского голосования и третье место по результатам голосования экспертного жюри.