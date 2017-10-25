Участником престижного международного дизайнерского конкурса стал стадион «Краснодар»

Источник: KrasnodarMedia.su

Конкурентами кубанцев в этой номинации выступят со своими инновациями стадионы Атланты и Миннеаполиса (США), а также Барселоны (Испания).

Голосование открыто для всех желающих на официальном сайте конкурса. Оно продлится до 10 ноября.

Результаты будут объявлены 28—29 ноября в Барселоне во время саммита TheStadiumBusiness Design & Development Summit 2017.

Строительство нового стадиона ФК «Краснодар» было начато в апреле 2013 года и завершено в сентябре 2016 года. Вместимость чаши спортивного объекта составляет 33 979 мест, из них 3 197 ­­- VIP-места и ложи.

Футбольное поле построено с применением всех современных технологий: подогрев, принудительная аэрация, охлаждение, искусственное освещение газона.

Первый матч на новом стадионе ФК «Краснодар» сыграла сборная России. Товарищеский поединок Россия — Коста Рика прошёл 9 октября 2016 года. Первый домашний матч клуба состоялся 20 октября 2016 года: «Краснодар» принял немецкий клуб «Шальке-04» в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Стадион имеет категорию УЕФА 4 — стадион наивысшей категории, с правом проведения финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.