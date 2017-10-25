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11:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сейсмолог: алматинцев будет трясти на Новый год

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. В конце текущего начале следующего года в Алматинском регионе ожидается активизация земной коры, что привет к землетрясениям, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

В рамках казахстанско-китайского симпозиума по прогнозам землетрясений заведующий лабораторией Института сейсмологии МОН РК Абдрахман Курскеев рассказал о сейсмической обстановке в южной столице.

Активизация земной коры начнется накануне Нового года и (продлится) до 10 — 15 января, но в этот момент произойдет больше слабых землетрясений. Если будет много слабых землетрясений, то разрядка напряжения пройдет и снимет ожидания. Я надеюсь, что ситуация может так разрядиться, потому что энергии, которая могла бы возбудить сильное землетрясение, я сейчас не вижу.
Абдрахман Курскеев

По его словам, землетрясения магнитудой 6,5 — 7 баллов в ближайшие месяцы в Алматы не предвидится. Особое внимание он обратил на профилактику поведения людей при землетрясениях и рассказал, что в конце 1990-х годов проводились учения, сотрудники института сейсмологии ночью выезжали, объявляли тревогу, но люди не реагировали.

«Жителям Алматы нужно запомнить раз и навсегда, что мы находимся в сейсмоопасной зоне. Землетрясение может произойти в любое время. Современный уровень науки не позволяет говорить, что оно произойдет через час или сутки. Жителям города интересно, будут ли в ближайшее время землетрясения? Да, будут. Период активизации сейсмических процессов вступил в очередную фазу и работает в течение последних трех-четырех лет. Об этом говорят землетрясения на территориях Китая и других стран», — сказал он.

По его словам, сейсмическая активность будет в конце декабря, в начале января, но разрушительных землетрясений в этом году не ожидается.

«Большинство зданий построены без учета сейсмостойкости. В городе у нас очень много старых домов, у которых уже срок прошел. Строят новые дома, в какой мере учитывают они, более 9−10 баллов сотрясений, я не уверен. Почему я не уверен? Я был во многих эпицентральных зонах землетрясений в Японии, Китае. Казалось бы, построили с учетом всех требований, (а) дома лежат после 9−10 бальных землетрясений. По нашим прогнозам, такую энергию дома не выдержат. Я имею в виду старые дома, частные дома», — отметил ученый.

Также спикер рассказал о применяемых в Китае бассейнах, в которых китайцы создавали искусственное землетрясения. Так, энергия от искусственного взрыва уходит в земную кору, затем специальные приборы фиксируют информацию.

«Волна несет информацию, как меняется напряженное состояние в среде. Если изменение напряженного состояния между источником энергии и приемником меняется, то они предсказывают землетрясение. У нас этой системы нет», — заключил специалист.

Казахстану следует внедрить у себя эту систему, чтобы держать сейсмообстановку в Алматы под постоянным контролем.

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