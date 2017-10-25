Сейсмолог: алматинцев будет трясти на Новый год
АСТАНА, 25 окт — Sputnik. В конце текущего начале следующего года в Алматинском регионе ожидается активизация земной коры, что привет к землетрясениям, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
АСТАНА, 25 окт — Sputnik. В конце текущего начале следующего года в Алматинском регионе ожидается активизация земной коры, что привет к землетрясениям, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
В рамках
Активизация земной коры начнется накануне Нового года и (продлится) до 10 — 15 января, но в этот момент произойдет больше слабых землетрясений. Если будет много слабых землетрясений, то разрядка напряжения пройдет и снимет ожидания. Я надеюсь, что ситуация может так разрядиться, потому что энергии, которая могла бы возбудить сильное землетрясение, я сейчас не вижу.
По его словам, землетрясения магнитудой 6,5 — 7 баллов в ближайшие месяцы в Алматы не предвидится. Особое внимание он обратил на профилактику поведения людей при землетрясениях и рассказал, что в конце 1990-х годов проводились учения, сотрудники института сейсмологии ночью выезжали, объявляли тревогу, но люди не реагировали.
«Жителям Алматы нужно запомнить раз и навсегда, что мы находимся в сейсмоопасной зоне. Землетрясение может произойти в любое время. Современный уровень науки не позволяет говорить, что оно произойдет через час или сутки. Жителям города интересно, будут ли в ближайшее время землетрясения? Да, будут. Период активизации сейсмических процессов вступил в очередную фазу и работает в течение последних
По его словам, сейсмическая активность будет в конце декабря, в начале января, но разрушительных землетрясений в этом году не ожидается.
«Большинство зданий построены без учета сейсмостойкости. В городе у нас очень много старых домов, у которых уже срок прошел. Строят новые дома, в какой мере учитывают они, более 9−10 баллов сотрясений, я не уверен. Почему я не уверен? Я был во многих эпицентральных зонах землетрясений в Японии, Китае. Казалось бы, построили с учетом всех требований, (а) дома лежат после 9−10 бальных землетрясений. По нашим прогнозам, такую энергию дома не выдержат. Я имею в виду старые дома, частные дома», — отметил ученый.
Также спикер рассказал о применяемых в Китае бассейнах, в которых китайцы создавали искусственное землетрясения. Так, энергия от искусственного взрыва уходит в земную кору, затем специальные приборы фиксируют информацию.
«Волна несет информацию, как меняется напряженное состояние в среде. Если изменение напряженного состояния между источником энергии и приемником меняется, то они предсказывают землетрясение. У нас этой системы нет», — заключил специалист.
Казахстану следует внедрить у себя эту систему, чтобы держать сейсмообстановку в Алматы под постоянным контролем.