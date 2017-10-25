337 отелей Самары готовы принять гостей Чемпионата мира по футболу

Строится первая в Самаре пятизвездочная гостиница корейского холдинга LOTTE Group. Готовность объекта составляет на сегодняшний день 85%. Ввод в эксплуатацию намечен на март 2018 года. Уже возведено здание гостиницы. Ведутся работы по отделке фасада, внутренняя отделка помещений. Lotte — один из успешных примеров привлечения частных инвестиций. Меморандум о реализации инвестпроекта «Строительство гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями» был подписан в июне 2015 года между правительством Самарской области, администрацией Самары и ООО «Инвестор». Разрешение на строительство отеля в границах улиц Самарская, Красноармейская, Галактионовская было выдано 3 августа 2016 года. Общая площадь застройки составляет 6,4 тыс. кв. м. Здание будет переменной этажности — 15−16 этажей. Чтобы не загружать центральные улицы исторического центра Самары машинами и создать максимально комфортные условия для гостей города, проектом гостиницы предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 96 мест (11 метров ниже уровня земли). Номерной фонд гостиницы предусматривает 195 номеров, разной классификации. На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями. Гостиница будет располагать несколькими конференц-залами, современным SPA-комплексом, ресторанами, банками и торговыми помещениями.