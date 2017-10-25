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11:39 (мск), источник: АиФ Самара

337 отелей Самары готовы принять гостей Чемпионата мира по футболу

Ввод в эксплуатацию первой в Самаре пятизвездочной гостиницы корейского холдинга LOTTE Group намечен на март 2018 года.

Источник: Reuters

337 отелей с общим номерным фондом 12,6 тыс. номеров получили свидетельства о классификации и готовы принимать гостей Чемпионата мира по футболу, сообщает правительство Самарской области.

Современная гостиничная инфраструктура Самары предлагает высококачественный сервис и большое количество вариантов размещения. В настоящее время в городе функционирует множество отелей различных категорий звездности, среди них отели известных мировых брендов InterContinental Hotels Group (IHG) («Holiday Inn»), Accor Hotels («Ibis»), Marriott International («Renaissance»), Hilton Worldwide («Hampton by Hilton»), предлагающие полный спектр услуг для отдыха, проживания и ведения переговоров, а также уютные мини-гостиницы.

Строится первая в Самаре пятизвездочная гостиница корейского холдинга LOTTE Group. Готовность объекта составляет на сегодняшний день 85%. Ввод в эксплуатацию намечен на март 2018 года. Уже возведено здание гостиницы. Ведутся работы по отделке фасада, внутренняя отделка помещений. Lotte — один из успешных примеров привлечения частных инвестиций. Меморандум о реализации инвестпроекта «Строительство гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями» был подписан в июне 2015 года между правительством Самарской области, администрацией Самары и ООО «Инвестор». Разрешение на строительство отеля в границах улиц Самарская, Красноармейская, Галактионовская было выдано 3 августа 2016 года. Общая площадь застройки составляет 6,4 тыс. кв. м. Здание будет переменной этажности — 15−16 этажей. Чтобы не загружать центральные улицы исторического центра Самары машинами и создать максимально комфортные условия для гостей города, проектом гостиницы предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 96 мест (11 метров ниже уровня земли). Номерной фонд гостиницы предусматривает 195 номеров, разной классификации. На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями. Гостиница будет располагать несколькими конференц-залами, современным SPA-комплексом, ресторанами, банками и торговыми помещениями.

Готовясь к чемпионату, отельеры работают над улучшением своего номерного фонда и подготовкой персонала.

20 октября 2017 года в Москве прошла церемония награждения победителей и призеров юбилейного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», организованного Федеральным агентством по туризму (Ростуризм). В номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» первое место заняла руководитель службы приема и размещения гостиницы «Меридиан» в Самаре Инесса Лапшева.

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