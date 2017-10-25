337 отелей Самары готовы принять гостей Чемпионата мира по футболу
Ввод в эксплуатацию первой в Самаре пятизвездочной гостиницы корейского холдинга LOTTE Group намечен на март 2018 года.
Ввод в эксплуатацию первой в Самаре пятизвездочной гостиницы корейского холдинга LOTTE Group намечен на март 2018 года.
337 отелей с общим номерным фондом 12,6 тыс. номеров получили свидетельства о классификации и готовы принимать гостей Чемпионата мира по футболу, сообщает правительство Самарской области.
Современная гостиничная инфраструктура Самары предлагает высококачественный сервис и большое количество вариантов размещения. В настоящее время в городе функционирует множество отелей различных категорий звездности, среди них отели известных мировых брендов InterContinental Hotels Group (IHG) («Holiday Inn»), Accor Hotels («Ibis»), Marriott International («Renaissance»), Hilton Worldwide («Hampton by Hilton»), предлагающие полный спектр услуг для отдыха, проживания и ведения переговоров, а также уютные
Строится первая в Самаре пятизвездочная гостиница корейского холдинга LOTTE Group. Готовность объекта составляет на сегодняшний день 85%. Ввод в эксплуатацию намечен на март 2018 года. Уже возведено здание гостиницы. Ведутся работы по отделке фасада, внутренняя отделка помещений. Lotte — один из успешных примеров привлечения частных инвестиций. Меморандум о реализации инвестпроекта «Строительство гостиничного комплекса с
Готовясь к чемпионату, отельеры работают над улучшением своего номерного фонда и подготовкой персонала.
20 октября 2017 года в Москве прошла церемония награждения победителей и призеров юбилейного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», организованного Федеральным агентством по туризму (Ростуризм). В номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» первое место заняла руководитель службы приема и размещения гостиницы «Меридиан» в Самаре Инесса Лапшева.