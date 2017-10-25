Зубрёнок родился в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода
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Муза — опытная мама — это седьмой малыш, рожденный ею от Мурата. Ранее у этой сложившейся пары уже появились на свет три сына и три дочки. Со временем они разъехались по зоопаркам и зоопитомникам нашей страны.
СПРАВКА
Зубры представители самого крупного вида наземных млекопитающих Европы: масса взрослого может достигать 900 килограммов. Вследствие истребления охотниками и внешних условий, к середине 20 века зубры оказались на грани вымирания. Сейчас зубры занесены в Красную книгу. В природе животные обитают в основном в заповедниках.