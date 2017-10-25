Зубрёнок родился в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода

Как сообщает пресс-служба зоопарка, 21 октября у пары зубров Мурата и Музы родился сын. Зубрёнок появился на свет рано утром без помощи ветеринаров. В течение первых двух часов жизни он встал на ножки, чтобы подкрепиться маминым молоком, а сейчас с интересом изучает пространство своего вольера, соседей и посетителей.