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11:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Зубрёнок родился в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода

Как сообщает пресс-служба зоопарка, 21 октября у пары зубров Мурата и Музы родился сын. Зубрёнок появился на свет рано утром без помощи ветеринаров. В течение первых двух часов жизни он встал на ножки, чтобы подкрепиться маминым молоком, а сейчас с интересом изучает пространство своего вольера, соседей и посетителей.

Муза — опытная мама — это седьмой малыш, рожденный ею от Мурата. Ранее у этой сложившейся пары уже появились на свет три сына и три дочки. Со временем они разъехались по зоопаркам и зоопитомникам нашей страны.

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СПРАВКА

Зубры представители самого крупного вида наземных млекопитающих Европы: масса взрослого может достигать 900 килограммов. Вследствие истребления охотниками и внешних условий, к середине 20 века зубры оказались на грани вымирания. Сейчас зубры занесены в Красную книгу. В природе животные обитают в основном в заповедниках.

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