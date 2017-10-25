Высота снежного покрова превысила 5 см в Красных Баках Нижегородской области

В сообщение отмечается, что больше всего снега в минувшие выходные дни выпало в Красных Баках, где поля покрылись снегом на 5 см. Правда, в крайних северных районах Нижегородской области (данные метеостанции Ветлуга) и южнее траектории Выкса — Дальнее Константиново — Сергач метеорологи снежного покрова не зафиксировали.

На утро понедельника с прохождением холодного атмосферного фронта в столице Приволжья сформировался. В этом году природа долго готовилась к похолоданию.

Почти все октябрьские дни температура существенно превышала климатическую норму. Только в пятницу, 20 октября, нижегородцы увидели первый снег. Дискомфортную холодную погоду со снегом и гололедицей на территорию Верхней Волги, включая и Нижний Новгород, принесли северные ветры.

С 23 по 26 октября поступление на всю территорию Нижегородской области холодных воздушных масс с отрицательной температурной аномалией в 2−4° и с небольшим снегом продолжится.

Однако, чаще всего первый снежный покров появляется в третьей декаде октября, но из- за оттепелей, довольно частых в этот период, он держится недолго, стаивает, а за ним устанавливается новый.

СПРАВКА