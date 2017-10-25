Мокрый снег ожидается в Беларуси 26 октября

По информации синоптиков, будет преобладать облачная погода. На большей части территории прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром в северных и центральных районах ожидается сильный мокрый снег. По востоку местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15−18 м/с.
Температура воздуха ночью — от минус 5 по северо-востоку до плюс 6 градусов по юго-западу. Днем будет 3−9 градусов выше нуля, по юго-западу — до 11 со знаком плюс.