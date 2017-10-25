О коммунальных долгах жителей Приангарья сообщат в Национальное бюро кредитных историй

Информацию о 3−5 тыс. жителях Иркутской области, имеющих крупные долги по оплате коммунальных услуг, могут передать Национальное бюро кредитных историй, с которым Иркутская энергосбытовая компания подписала соглашение об информационном обмене. Об этом 25 октября 2017 года сообщает пресс-служба компании. Теперь информация о вступивших в силу и не исполненных в течение 10 дней решениях суда, связанных с взысканием денежных сумм из-за неоплаты коммунальных услуг, будет вноситься в кредитную историю должников.

Информация о должниках будет направляться в бюро кредитных историй в автоматическом режиме. Внесение в кредитную историю такой записи с большой долей вероятности послужит причиной отказа в кредитовании в банках, микрофинансовых организациях, ломбардах.

«Сотрудничество с бюро кредитных историй — дополнительная мера воздействия на злостных неплательщиков за свет и тепло, для которых важна их кредитная история, — пояснил заместитель директора по сбыту компании Иркутскэнергосбыт Андрей Харитонов. — Надеемся, что такой действенный метод заставит граждан более осознанно относиться к коммунальным платежам. Оплата жизнеобеспечения — это платёж первостепенной важности».