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11:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

О коммунальных долгах жителей Приангарья сообщат в Национальное бюро кредитных историй

Информацию о 3−5 тыс.

Информацию о 3−5 тыс. жителях Иркутской области, имеющих крупные долги по оплате коммунальных услуг, могут передать Национальное бюро кредитных историй, с которым Иркутская энергосбытовая компания подписала соглашение об информационном обмене. Об этом 25 октября 2017 года сообщает пресс-служба компании. Теперь информация о вступивших в силу и не исполненных в течение 10 дней решениях суда, связанных с взысканием денежных сумм из-за неоплаты коммунальных услуг, будет вноситься в кредитную историю должников.

Информация о должниках будет направляться в бюро кредитных историй в автоматическом режиме. Внесение в кредитную историю такой записи с большой долей вероятности послужит причиной отказа в кредитовании в банках, микрофинансовых организациях, ломбардах.

«Сотрудничество с бюро кредитных историй — дополнительная мера воздействия на злостных неплательщиков за свет и тепло, для которых важна их кредитная история, — пояснил заместитель директора по сбыту компании Иркутскэнергосбыт Андрей Харитонов. — Надеемся, что такой действенный метод заставит граждан более осознанно относиться к коммунальным платежам. Оплата жизнеобеспечения — это платёж первостепенной важности».

В ближайшее время Иркутскэнергосбыт планирует начать аналогичное сотрудничество с Объединенным кредитным бюро, которое также входит в число крупных бюро кредитных историй России.

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