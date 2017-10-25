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11:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Археологи нашли уникальные артефакты при раскопках в центре Новосибирска

Сенсационное открытие сибирских ученых. Предки новосибирцев жили на берегу Оби еще до нашей эры. К таким выводам пришли археологии, проведя раскопки в центре мегаполиса. Находки сотрудников СОРАН одной из первых увидела Ирина Якубова.

Артефактам — несколько тысяч лет. И найдены — на берегу Оби, в центре города! Ученые до сих пор не могут поверить своей удаче. Археологический памятник «Турист-2» открыли почти 30 лет назад. Но такое — раскопали впервые. На месте будущей автостоянки, под 2-метровым слоем строительного мусора нашли древнее жилище и два десятка захоронений. Самые ценные находки — вот эти фигурки людей и животных. Из камня, дерева, бивней мамонта. Большой загадкой для ученых стал вот этот, как его назвали археологи, — «индеец», или солнцеголовый. Подобные изображения людей находили на Алтае. Когда в руки к реставраторам попала фигурка — испытали шок. Удивительный предмет, обмазан каким-то природным материалом, работать с подобным ранее не приходилось. Восстанавливали ее дольше других. Толщина стенок около миллиметра. Сохранилась не полностью.

Ольга Швец, Художник-реставратор Института археологии и этнографии СО РАН: «Средняя часть явно оплавилась, и серединка была на грунте. Этой части вообще не было. Моя задача не просто закрепить предмет, надо было сделать так, чтобы предмет не сложился пополам, и его можно было брать в руки».

Еще одно событие — уже по части геологии. Вполне вероятно, на Оби могло произойти нечто похожее на цунами — примерно 5 тысяч лет назад.

Александр Постнов, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН: «Вот это событие связано с выплеском большого количества воды и схода его обратно в Обь. Это явление, безусловно, должно прослеживаться на территории всей НСО, оно зафиксировано в 3 тыс. до н.э».

Впереди — большая работа. Кто жил на месте современного Новосибирска? Какие природные явления происходили? Убеждены в одном — предки новосибирцев появились здесь до нашей эры и никуда не уходили.

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