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11:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Автомобилисты предупреждают друг друга об огромных ямах на дорогах Челябинска и хотят, чтобы президент приезжал чаще

Автомобилисты предупреждают друг друга об огромных ямах на дорогах Челябинска. Дорожники забывают ставить ограждения.

Об опасных ямах на дорогах Челябинска автолюбители предупреждают в социальных сетях. Уже десятки машин «оставили» в них свои колеса.

«На театре ЧТЗ и на 40 лет Октября, 2 ямы. Дорожные рабочие забыли ограждения поставить. Народ, будьте внимательны уже несколько машин с колёсами попрощались. Глубина ям 40 сантиметров», — написал один из автомобилистов Челябинска.

Ямы, оставленные дорожниками, уже спровоцировали ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уже ДТП там сегодня было утром. Один водитель притормозил, чтобы объехать, а сзади догнал другой автомобиль. И оба проскакали через эту яму. Куча обломков у обоих маши», — написала Светлана Раткина.

Точно такая же картина на перекрёстке Труда — Свободы в сторону Российской.

«Свежий асфальт положили, потом люк обдолбили, а он возьми и провались, теперь просто дырка. Автолюбители пластиковое ограждение сами поставили. В правом ряду. Аккуратнее», — написал Евгений Семен.

Автомобилисты призывают друг друга фиксировать все повреждения автомобилей, заручаться поддержкой свидетелей и подавать на дорожников Челябинска в суд.

Кстати, сегодня власти Челябинска объявили о введении ограничений в Центральном районе города. Перекресток улиц Труда и Свободы перекрывают для автомобилистов в связи с ремонтом.

С наступлением зимы и обильными снегопадами власти Челябинска решили заняться строительством дренажной канализации. Видимо, Владимиру Путину хотят показать, что в городе есть «ливневки». Хотя все автомобилисты прекрасно знают, что они не работают. С первым же ливнем Челябинск превращается в Винецию.

Кстати, в преддверие российского-кахастанского форума не только дорогами и дренажными канализациями занялись челябинские чиновники. Мэр Тефтелев дал задание помыть весь общественный транспорт.

Киоски с шаурмой уже уничтожены.

Возникает вопрос, а что будет с выбросами в городе, когда приедет Путин? Позволят ли власти первому лицу государства дышать тем, чем каждый день дышат горожане? Или же челябинские чиновники заставят заводы не дымить? Вопрос это, конечно же, риторический.

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Автомобилисты предупреждают друг друга об огромных ямах на дорогах Челябинска и хотят, чтобы президент приезжал чаще
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