Автомобилисты предупреждают друг друга об огромных ямах на дорогах Челябинска и хотят, чтобы президент приезжал чаще
Автомобилисты предупреждают друг друга об огромных ямах на дорогах Челябинска. Дорожники забывают ставить ограждения.
Автомобилисты предупреждают друг друга об огромных ямах на дорогах Челябинска. Дорожники забывают ставить ограждения.
Об опасных ямах на дорогах Челябинска автолюбители предупреждают в социальных сетях. Уже десятки машин «оставили» в них свои колеса.
«На театре ЧТЗ и на 40 лет Октября, 2 ямы. Дорожные рабочие забыли ограждения поставить. Народ, будьте внимательны уже несколько машин с колёсами попрощались. Глубина ям 40 сантиметров», — написал один из автомобилистов Челябинска.
Ямы, оставленные дорожниками, уже спровоцировали ДТП.
«Уже ДТП там сегодня было утром. Один водитель притормозил, чтобы объехать, а сзади догнал другой автомобиль. И оба проскакали через эту яму. Куча обломков у обоих маши», — написала Светлана Раткина.
Точно такая же картина на перекрёстке Труда — Свободы в сторону Российской.
«Свежий асфальт положили, потом люк обдолбили, а он возьми и провались, теперь просто дырка. Автолюбители пластиковое ограждение сами поставили. В правом ряду. Аккуратнее», — написал Евгений Семен.
Автомобилисты призывают друг друга фиксировать все повреждения автомобилей, заручаться поддержкой свидетелей и подавать на дорожников Челябинска в суд.
Кстати, сегодня власти Челябинска объявили о введении ограничений в Центральном районе города. Перекресток улиц Труда и Свободы перекрывают для автомобилистов в связи с ремонтом.
С наступлением зимы и обильными снегопадами власти Челябинска решили заняться строительством дренажной канализации. Видимо, Владимиру Путину хотят показать, что в городе есть «ливневки». Хотя все автомобилисты прекрасно знают, что они не работают. С первым же ливнем Челябинск превращается в Винецию.
Кстати, в преддверие
Киоски с шаурмой уже уничтожены.
Возникает вопрос, а что будет с выбросами в городе, когда приедет Путин? Позволят ли власти первому лицу государства дышать тем, чем каждый день дышат горожане? Или же челябинские чиновники заставят заводы не дымить? Вопрос это, конечно же, риторический.