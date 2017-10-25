Молдова вошла в Топ-20 экспортеров вина в мире
Молдова расположилась на 13 месте в мире по объемам экспорта вина, с общим доходом в 103,7 миллиона долларов.
Молдова расположилась на 13 месте в мире по объемам экспорта вина, с общим доходом в 103,7 миллиона долларов.
Показатели превысили 2015 год, когда объем экспорта вина составил более 93,2 миллионов долларов.
В прошлом году молдавские вина были экспортированы в 42 страны. Главными потребителями стали Беларусь, Россия, Украина, Чехия, Китай и Румыния, пишет vinmoldova.md.
Виноделам из Молдовы удалось завоевать 300 медалей на международных конкурсах, из которых 60% — это золотые медали. По данным правительства, 2% всех виноградников в мире находятся именно в Республике Молдова.