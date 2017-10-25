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11:58 (мск), источник: РБК

Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга сохранить шаверму

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где на протяжении многих лет готовят классическую петербургскую шаверму. Об этом РБК сообщили в пресс-службе депутата.

Источник: РИА "Новости"

«Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки», — писал Милонов в своем письме губернатору.

Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе.
Виталий Милонов
Депутат Госдумы

Он подчеркивал, что в Санкт-Петербурге уже существует подобное заведение общественного питания под защитой города — легендарная советская «Пышечная на Желябова», работающая сегодня на Малой Конюшенной улице.

Шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху Перестройки и Гласности и стала одним из символов нового времени в 90-х годах. Она была доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей.
Виталий Милонов
Депутат Госдумы

«В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились “образцовые” места, где ее готовят по “правильному” рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан», — уверен Милонов.

Он предлагает создать специальную комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов с целью выделить из общего числа данных заведений уличного питания именно те, которые будут достойны особого охранного городского статуса.

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