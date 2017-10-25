Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга сохранить шаверму

Источник: РИА "Новости"

«Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки», — писал Милонов в своем письме губернатору.

Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе. Виталий Милонов Депутат Госдумы

Он подчеркивал, что в Санкт-Петербурге уже существует подобное заведение общественного питания под защитой города — легендарная советская «Пышечная на Желябова», работающая сегодня на Малой Конюшенной улице.

Шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху Перестройки и Гласности и стала одним из символов нового времени в 90-х годах. Она была доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей. Виталий Милонов Депутат Госдумы

«В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились “образцовые” места, где ее готовят по “правильному” рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан», — уверен Милонов.