Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга сохранить шаверму
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору
«Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки», — писал Милонов в своем письме губернатору.
Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе.
Он подчеркивал, что в
Шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху Перестройки и Гласности и стала одним из символов нового времени в 90-х годах. Она была доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей.
«В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились “образцовые” места, где ее готовят по “правильному” рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан», — уверен Милонов.
Он предлагает создать специальную комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов с целью выделить из общего числа данных заведений уличного питания именно те, которые будут достойны особого охранного городского статуса.