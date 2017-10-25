«Социальное такси» в Красноярске будет работать до позднего вечера

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Городская служба «Социальное такси» пополнила автопарк современным специализированным транспортом. Теперь соцтакси будет работать с 8:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Многие граждане, которые часто пользуются услугами социального такси, уже по достоинству оценили обновленный автопарк и остались довольны поездкой. Для нас это отличный стимул совершенствовать службу в интересах маломобильных людей», — прокомментировала руководитель управления социальной защиты населения в Красноярске Наталья Береговая.

Специалист отметила, что в ближайшее время в Красноярске должны доставить еще шесть оборудованных автомобилей.