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11:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Социальное такси» в Красноярске будет работать до позднего вечера

Автопарк пополнили 10 новых автомобилей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Городская служба «Социальное такси» пополнила автопарк современным специализированным транспортом. Теперь соцтакси будет работать с 8:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Многие граждане, которые часто пользуются услугами социального такси, уже по достоинству оценили обновленный автопарк и остались довольны поездкой. Для нас это отличный стимул совершенствовать службу в интересах маломобильных людей», — прокомментировала руководитель управления социальной защиты населения в Красноярске Наталья Береговая.

Специалист отметила, что в ближайшее время в Красноярске должны доставить еще шесть оборудованных автомобилей.

Напомним, 1 октября из Нижнего Новгорода прибыла первая партия новых специализированных машин для перевозки людей-инвалидов. Всего для этих целей было куплено 10 автомобилей.

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