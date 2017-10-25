В Волгограде мошенники представляются сотрудниками музеев
Волгоградский областной краеведческий музей предупреждает горожан о мошенниках, которые могут представляться его сотрудниками.
Волгоградский областной краеведческий музей предупреждает горожан о мошенниках, которые могут представляться его сотрудниками.
«Под видом сотрудников музея в учебные заведения города приходят люди и проводят выездные программы для детей. Проверяйте у них документы. Все сотрудники краеведческого музея имеют служебные удостоверения», — отмечают в учреждении.
Недавно в одном из детских садов появился мужчина и детям лекцию, за которую получил деньги.
«В случае возникновения подозрений позвоните в музей и уточните информацию о сотруднике и проводимой выездной программе», — отмечают в музее. Обратиться в музей можно по телефонам