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17:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде мошенники представляются сотрудниками музеев

Волгоградский областной краеведческий музей предупреждает горожан о мошенниках, которые могут представляться его сотрудниками.

«Под видом сотрудников музея в учебные заведения города приходят люди и проводят выездные программы для детей. Проверяйте у них документы. Все сотрудники краеведческого музея имеют служебные удостоверения», — отмечают в учреждении.

Недавно в одном из детских садов появился мужчина и детям лекцию, за которую получил деньги.

«В случае возникновения подозрений позвоните в музей и уточните информацию о сотруднике и проводимой выездной программе», — отмечают в музее. Обратиться в музей можно по телефонам 8 (8442) 38−84−39, 38−04−54.

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