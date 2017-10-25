Житель ВКО отдал экс-супруге квартиру за 7-летний долг по алиментам
Злостный неплательщик алиментов отдал бывшей жене квартиру, чтобы скрыть старые долги от нового работодателя, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Злостный неплательщик алиментов отдал бывшей жене квартиру, чтобы скрыть старые долги от нового работодателя, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Молодые люди развелись семь лет назад. Несмотря на то, что женщина осталась одна с маленьким сыном на руках, бывший глава семейства выплачивать алименты не хотел. Договориться мирным путем
«Все было, конечно, сложно, на эмоциях. Я не понимала его, он не понимал меня, страдал в конечном итоге ребенок. Семь лет мы не могли добиться того, чтобы мой бывший муж выплатил долг и начал платить алименты на ребенка в срок», — рассказала женщина.
Задолженность бывшего главы семьи перед
«О том, что у мужчины есть долг перед бывшей супругой, причем значительный, мы, конечно, должны сообщить на его новое место работы. Мы предпринимаем все возможные законные меры, чтобы этот долг был погашен и мужчина не мог скрыть, что он
Однако мужчина при помощи медиаторов нашел выход из ситуации. Он предложил бывшей жене однокомнатную квартиру в
«Я довольна. Теперь нам с сыном есть где жить. Алименты от бывшего мужа я не получала и неизвестно, если бы он погасил долг, то выплачивал бы их потом. А сейчас вопрос решен. И я, и он всем довольны», — рассказала женщина.