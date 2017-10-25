Житель ВКО отдал экс-супруге квартиру за 7-летний долг по алиментам

Источник: Tengrinews

Молодые люди развелись семь лет назад. Несмотря на то, что женщина осталась одна с маленьким сыном на руках, бывший глава семейства выплачивать алименты не хотел. Договориться мирным путем экс-супруги не смогли, позже началась череда судебных процессов.

«Все было, конечно, сложно, на эмоциях. Я не понимала его, он не понимал меня, страдал в конечном итоге ребенок. Семь лет мы не могли добиться того, чтобы мой бывший муж выплатил долг и начал платить алименты на ребенка в срок», — рассказала женщина.

Задолженность бывшего главы семьи перед экс-супругой составила более одного миллиона тенге. Такую сумму долга мужчина объясняет просто — не работал, поэтому и отчислять было не из чего. И именно перспектива трудоустройства в крупную компанию подвигла алиментщика найти выход из ситуации.

«О том, что у мужчины есть долг перед бывшей супругой, причем значительный, мы, конечно, должны сообщить на его новое место работы. Мы предпринимаем все возможные законные меры, чтобы этот долг был погашен и мужчина не мог скрыть, что он должник-алиментщик, перед работодателем. Чтобы он не смог покинуть страну и его данные были в едином реестре должников», — пояснила частный судебный исполнитель Жанар Мадинова.

Однако мужчина при помощи медиаторов нашел выход из ситуации. Он предложил бывшей жене однокомнатную квартиру в Усть-Каменогорске взамен на свою «чистую» репутацию и ее отказ от дальнейших выплат по алиментам.