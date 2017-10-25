В низинах ночью 26 октября будет до минус 15 градусов
Гидрометцентр РФ предупреждает, что 27 октября в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег.
Гидрометцентр РФ предупреждает, что 27 октября в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег.
Понижение температуры воздуха до минус 15 градусов в низинах прогнозируется ночью 26 октября в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, в течение предстоящих суток сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, днем на юге — умеренный, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный,
Гидрометцентр РФ сообщает, что 27 октября в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег.
Между тем, Уральский ЦГМС уточняет, что «последние расчеты численных моделей атмосферы подсказывают, что в конце октября заметно потеплеет».