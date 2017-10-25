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12:26 (мск), источник: dostup1.ru

В низинах ночью 26 октября будет до минус 15 градусов

Гидрометцентр РФ предупреждает, что 27 октября в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: dostup1.ru

Понижение температуры воздуха до минус 15 градусов в низинах прогнозируется ночью 26 октября в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, в течение предстоящих суток сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, днем на юге — умеренный, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет минус 5−10, в низинах — до минус 15, днем — от плюс двух до минус трех градусов.

Гидрометцентр РФ сообщает, что 27 октября в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег.

Между тем, Уральский ЦГМС уточняет, что «последние расчеты численных моделей атмосферы подсказывают, что в конце октября заметно потеплеет».

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