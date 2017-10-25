В низинах ночью 26 октября будет до минус 15 градусов

По информации синоптиков, в течение предстоящих суток сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, днем на юге — умеренный, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет минус 5−10, в низинах — до минус 15, днем — от плюс двух до минус трех градусов.