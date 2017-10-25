В Новороссийске третий день протестуют водители маршруток. Из-за этого в городе транспортный коллапс

Источник: ЮГА.ру

По данным «Новороссийского портала», 20 октября в маршрутках и автобусах Новороссийска появилось объявление от лица перевозчиков — они предупредили об ограничениях на перевозки с 23 октября из-за окончания договора с управлением транспорта.

«Это связано с некомпетентностью управления транспортом и возможным переделом рынка транспортных услуг. На все наши обращения и предложения по урегулированию ситуации ответа мы не получили», — сказано в объявлении.

В тот же день состоялось общее собрание участников пассажирских перевозок — предпринимателей и водителей. Член общественной палаты Краснодарского края Михаил Ковалюк рассказал, что все участники собрания поддержали идею проведения митинга.

«Митинг уже согласован — он будет 23, 24 и 25 октября на Октябрьской площади. В знак протеста действиям, которые предпринимает управление транспортом в Новороссийске — прежде всего, они создали транспортную сеть в городе, которая не соответствует требованиям безопасности. У нас есть подтверждения сотрудников ГИБДД города, руководителей ГИБДД. У нас есть заключение о 178 нарушениях», — заявил Ковалюк.

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Всех, кто хотел обсудить ситуацию, перевозчики призвали приходить на митинг. На нем Михаил Ковалюк объяснил заместителю мэра Новороссийска Александру Яменскову суть претензий.

«Когда конкурс проводили, [бывший мэр Новороссийска Владимир] Синяговский просил поменять транспорт. У нас 80% водителей его поменяли. Они купили, у них год еще [действует] договор, а вы берете, отменяете и [объявляете] новый конкурс. Когда они покупали эти машины, кто с них требовал? Больше всего удивило, что в январе и феврале провели один конкурс, на условиях, которые были нужны троллейбусному управлению, а сейчас полностью другие условия! Почему?», — сказал Ковалюк.

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«Новороссийский портал» приводит слова Ковалюка, который говорит, что по новым условиям конкурса не проходят треть перевозчиков.

«Считаю, что те условия конкурсной документации, которые я непосредственно изучил, помешают сегодняшним перевозчикам. Например, указано, что если машина меньше 20 мест, то она получает ноль баллов. Если свыше 20 мест — пять баллов. У них у всех машины до 20 мест», — сказал он.

Пресс-служба мэрии Новороссийска 25 октября опубликовала позицию властей по поводу перебоев в работе транспорта. И.о. начальника управления транспорта и связи Владимир Селимханов заявил, что «сегодня приостановка работы транспорта в городе является не чем иным, как попыткой оказания воздействия на работу администрации муниципального образования, цель этого — передача заинтересованным лицам муниципальных автобусных маршрутов без предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур».

В конце июля администрация города объявила конкурс, в котором мог принять участие любой желающий предприниматель, юридическое лицо или объединение перевозчиков.

«Перевозчики, призывающие бойкотировать перевозку жителей, вводят в заблуждение, как директоров предприятий, так и самих водителей о сложности сбора соответствующих документов, проблематичности участия в конкурсных процедурах и несоответствии маршрутной сети требованиям безопасности. Проведение конкурсных процедур является общепринятой нормой, закрепленной действующим законодательством и реализуется на всей территории Российской Федерации», — сказал Селимханов.

По данным администрации, в Новороссийске 25 октября муниципальный транспорт начал работать в обычное время, автобусы и троллейбусы ходят с увеличенным интервалом. Информацию о движении транспорта жители города могут узнать по телефону: 64−61−36. Там же можно сообщить о проблемах.