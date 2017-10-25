В Новороссийске третий день протестуют водители маршруток. Из-за этого в городе транспортный коллапс
В Новороссийске 25 октября продолжается забастовка частных перевозчиков.
В Новороссийске 25 октября продолжается забастовка частных перевозчиков.
По данным «Новороссийского портала», 20 октября в маршрутках и автобусах Новороссийска появилось объявление от лица перевозчиков — они предупредили об ограничениях на перевозки с 23 октября
«Это связано с некомпетентностью управления транспортом и возможным переделом рынка транспортных услуг. На все наши обращения и предложения по урегулированию ситуации ответа мы не получили», — сказано в объявлении.
В тот же день состоялось общее собрание участников пассажирских перевозок — предпринимателей и водителей. Член общественной палаты Краснодарского края Михаил Ковалюк рассказал, что все участники собрания поддержали идею проведения митинга.
«Митинг уже согласован — он будет 23, 24 и 25 октября на Октябрьской площади. В знак протеста действиям, которые предпринимает управление транспортом в Новороссийске — прежде всего, они создали транспортную сеть в городе, которая не соответствует требованиям безопасности. У нас есть подтверждения сотрудников ГИБДД города, руководителей ГИБДД. У нас есть заключение о 178 нарушениях», — заявил Ковалюк.
Всех, кто хотел обсудить ситуацию, перевозчики призвали приходить на митинг. На нем Михаил Ковалюк объяснил заместителю мэра Новороссийска Александру Яменскову суть претензий.
«Когда конкурс проводили, [бывший мэр Новороссийска Владимир] Синяговский просил поменять транспорт. У нас 80% водителей его поменяли. Они купили, у них год еще [действует] договор, а вы берете, отменяете и [объявляете] новый конкурс. Когда они покупали эти машины, кто с них требовал? Больше всего удивило, что в январе и феврале провели один конкурс, на условиях, которые были нужны троллейбусному управлению, а сейчас полностью другие условия! Почему?», — сказал Ковалюк.
«Новороссийский портал» приводит слова Ковалюка, который говорит, что по новым условиям конкурса не проходят треть перевозчиков.
«Считаю, что те условия конкурсной документации, которые я непосредственно изучил, помешают сегодняшним перевозчикам. Например, указано, что если машина меньше 20 мест, то она получает ноль баллов. Если свыше 20 мест — пять баллов. У них у всех машины до 20 мест», — сказал он.
В конце июля администрация города объявила конкурс, в котором мог принять участие любой желающий предприниматель, юридическое лицо или объединение перевозчиков.
«Перевозчики, призывающие бойкотировать перевозку жителей, вводят в заблуждение, как директоров предприятий, так и самих водителей о сложности сбора соответствующих документов, проблематичности участия в конкурсных процедурах и несоответствии маршрутной сети требованиям безопасности. Проведение конкурсных процедур является общепринятой нормой, закрепленной действующим законодательством и реализуется на всей территории Российской Федерации», — сказал Селимханов.
По данным администрации, в Новороссийске 25 октября муниципальный транспорт начал работать в обычное время, автобусы и троллейбусы ходят с увеличенным интервалом. Информацию о движении транспорта жители города могут узнать по телефону: 64−61−36. Там же можно сообщить о проблемах.
Местные жители рассказали порталу Юга.ру, что, когда начались перебои с транспортом, таксисты подняли цены. При этом городской общественный транспорт ходит не во все пригородные поселки.