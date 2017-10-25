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12:43 (мск), источник: Sputnik

Юрист: бюрократия вынуждает мигрантов нарушать закон

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Проблемы с документами, недобросовестные работодатели и суровые законы — об этих и других проблемах трудовых мигрантов в России Sputnik Узбекистан рассказал юрист Батыржон Шерматов, который уже 12 лет оказывает иностранным работникам правовую помощь.

Источник: Sputnik

— Вы 12 лет работаете с мигрантами, какие основные проблемы возникали у людей?

— В разный период времени — разные проблемы, они постоянно меняются.

До 2008 года сложности с документами не было — их легко было оформить, не было квот. Ко мне тогда и по поводу конфликтов с работодателями не обращались. Были частые инциденты с милицией — останавливали, требовали деньги.

После финансового кризиса 2008 года много обращаются по проблемам с работодателями — обманывают с зарплатой, не платят.

В 2009 году добавились жалобы с квотированием и оформлением документов. Ведь раньше как было — можно самостоятельно прийти и оформить все нужные документы. Теперь компании должны за год подавать заявку на квоту, получать ее, и потом только набирать людей. То есть заранее вы должны знать, сколько граждан, каких стран, каких специальностей вам будет нужно. Но это бизнес, все быстро меняется — сегодня вам нужно 30 человек, а через год нужно уже будет 50.

А тут еще и требование заранее указать страну — например, вы планировали нанять людей из Таджикистана, а появилась хорошие работники из Армении или Кыргызстана.

Это долго и сложно, поэтому появились компании-посредники. Они массово оформляли себе квоты (или покупали их), а потом перепродавали их нуждающимся в работниках компаниям. Мигранты заинтересованы в легализации, поэтому сами охотно шли к ним.

Это продолжалось достаточно долго, пока после долгих переговоров между министерствами и ведомствами появилась идея трудовых патентов.

Но проблема в том, что каждый раз, как принимаются новые законы, чиновники не учитывают сколько в России трудовых мигрантов — и каждый раз, как вступают в силу поправки, госорганы оказываются не в состоянии быстро переоформить всем документы.

Например, построили центр в Сахарово и отменили возможность продлить или оформить патент в Москве. У них сейчас пропускная способность семь тысяч человек, а когда его открывали — он был еще не достроен и мог за день оформлять меньше людей.

А всем, кто работал в Москве, нужно было быстро переоформить документы — огромная толпа, люди очень долго стояли в очередях — там даже умер гражданин Таджикистана — так тяжело было.

Зачем надо было так делать? Ведь все равно люди придут оформлять документы. Это как с паспортами новыми — никто же не менял их одномоментно, этот процесс растянули на несколько лет. Чиновники понимают, что будет, если 145 миллионов человек пойдут менять паспорта. А то, что в России 10 миллионов трудовых мигрантов, какая это масса людей, они до конца, как мне кажется, не осознают.

Есть проблемы и в работе регистрирующих органов. Например, сейчас можно отправить документы в миграционные органы по почте. Но проблема в том, что сотрудникам заниматься этим то ли некогда, то ли не хочется — и поступившие по почте документы не рассматривают, пока человек сам не придет и не попросит, чтобы его данные внесли в базу.

Процедуру можно значительно упростить, если отправлять это уведомление онлайн. Но такой возможности нет. Почему бы не взять опыт той же налоговой, где не то, что уведомления — можно декларации отправлять через сайт. Государству упрощение подачи документов выгодно — возникает меньше возможностей для коррупции. Но об этом не задумывается никто.

— Почему люди зачастую обращаются к компания-посредникам?

— Во многом это происходит из-за усложненного порядка регистрации и приема на работу, да и проблем с миграционным учетом хватает. К примеру, у любого иностранца есть обязательство в течение семи рабочих дней встать на учет, но возможности самостоятельно зарегистрироваться нет. Он должен действовать через приглашающую сторону, а люди не хотят заниматься этим — нет времени, сохраняется страх, что можно лишиться жилья (хотя по закону временная регистрация не дает права претендовать на жилплощадь).

Работодатель тоже не хочет этим заниматься, и говорит работникам — решайте эту проблему сами. И людям приходится обращаться к посредникам. А ведь продлевать патент и регистрацию необходимо каждый месяц.

Компаниям, чтобы соблюдать все требования закона, в отдел кадров нужно нанимать специального сотрудника, который каждый день проверяет — не просрочен ли патент, не просрочена ли у иностранных работников регистрация, заниматься документооборотом и, если оплата просрочена хотя бы на один день — то нужно срочно увольнять сотрудника, иначе — штраф в один миллион рублей.

Вновь работник вынужден обращаться к посредникам. Причем, когда обсуждают вопросы миграции. никто не обращается к работодателям, никто не знает об их проблемах. И получается, что официально оформлять людей очень сложно — риски штрафов, постоянная головная боль с документами.

Государство пытается бороться с нарушениями ужесточением законодательства, тем самым только усугубляя проблему. Поэтому мигранты часто вынуждены просить помощи, в том числе юридической.

— Как вас находят люди?

— Сначала, когда я только начинал работать помощником юриста, находили в основном по знакомству — звонили, советовались, спрашивали.

Со временем создали несколько групп в соцсетях, а в 2015 запустили приложение «Мигрант». Приложение простое, работает на трех языках — это наша фишка. Идея программы тоже проста — мы напрямую сделали кнопку, чтобы зайти на сайт ФМС и проверить свой статус — найти эту информацию самостоятельно на сайте было очень сложно.

— Как пришла идея создать приложение?

— Это долгая история и, как ни странно, она связана с такси.

Я раньше не особо интересовался темой приложений, да и в соцсетях сидел мало — как оказалось, зря.

В то время к нам часто обращались таксисты за консультациями и мы были в курсе ситуации на рынке.

Тогда было очень много бомбил и ни государство, ни городские власти не могли решить эту проблему — и даже ужесточение законов не помогало. Но потом появились приложения для онлайн-заказов и очень быстро многие водители стали работать через них. Бомбилы практически исчезли — то есть, частные компании решили проблему.

И мы подумали, почему бы нам не сделать простое и понятное приложение? В итоге сейчас у него уже 150 тысяч скачиваний только на Android.

— Есть ли планы по дальнейшему развитию приложения или других источников информации и коммуникации для мигрантов?

— После запуска разработка остановилась — не хватает времени. Идеи по развитию есть, но мы пока больше занимаемся соцсетями — у нас больше десяти групп, ежедневно отвечаем на вопросы. Создали и свой сайт migrant.mobi — пишем статьи, снимаем видеоролики.

Сейчас планируем обновить приложение — объединить его с сайтом, подключить новые кнопки, какие-то полезные функции — например, напоминание об оплате патента. Концепция такая — чтобы человек мог зайти через приложение и найти все, что ему нужно.

Думаем еще и о том, как интегрировать потенциал социальных сетей. В наших группах уже сложилось определенное сообщество — люди ищут работу, жилье, иногда и потерявшихся людей. Планируем сделать что-то вроде доски объявлений. Надеюсь, это облегчит жизнь многим людям, и позволит им оперативно решать возникающие вопросы.

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