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13:05 (мск), источник: "Российская газета"

Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

По его словам, перед Росгвардией поставлена задача по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив.

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с этим во вновь создаваемом Южном округе войск национальной гвардии будет сформировано новое соединение — морская бригада», — сказал глава ведомства.

Напомним, в настоящее время ведется строительство моста, который соединит материковую часть России с полуостровом Крым. Работы начаты в феврале 2016 года. Движение автомобилей по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а движение поездов — в декабре 2019 года. Протяженность Крымского моста составит 19 километров.

Недавно была установлена вторая арка Крымского моста, предназначенная для прохода кораблей и судов под ним.

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