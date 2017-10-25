Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста
По его словам, перед Росгвардией поставлена задача по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив.
По его словам, перед Росгвардией поставлена задача по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив.
«В связи с этим во вновь создаваемом Южном округе войск национальной гвардии будет сформировано новое соединение — морская бригада», — сказал глава ведомства.
Напомним, в настоящее время ведется строительство моста, который соединит материковую часть России с полуостровом Крым. Работы начаты в феврале 2016 года. Движение автомобилей по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а движение поездов — в декабре 2019 года. Протяженность Крымского моста составит 19 километров.
Недавно была установлена вторая арка Крымского моста, предназначенная для прохода кораблей и судов под ним.