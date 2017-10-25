Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

«В связи с этим во вновь создаваемом Южном округе войск национальной гвардии будет сформировано новое соединение — морская бригада», — сказал глава ведомства.

Напомним, в настоящее время ведется строительство моста, который соединит материковую часть России с полуостровом Крым. Работы начаты в феврале 2016 года. Движение автомобилей по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а движение поездов — в декабре 2019 года. Протяженность Крымского моста составит 19 километров.