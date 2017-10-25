Синоптики рассказали о погоде в РК в ближайшие дни
Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на
Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на
Так, циклон, вызвавший снегопады и метели в северных областях республики, переместился на юг Западной Сибири. Его сменит антициклон, начавший движение на территорию Казахстана, который принесет краткосрочное прекращение осадков и понижение температуры.
Перемещаясь в
Также в ВКО объявлено штормовое предупреждение. 26 октября в области ожидаются местами осадки (преимущественно снег), метель, туман, на дорогах гололедица, усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с. В