Синоптики рассказали о погоде в РК в ближайшие дни

Так, циклон, вызвавший снегопады и метели в северных областях республики, переместился на юг Западной Сибири. Его сменит антициклон, начавший движение на территорию Казахстана, который принесет краткосрочное прекращение осадков и понижение температуры.

В свою очередь над Чёрным морем сформировался очередной циклон, движущийся в северо-восточном направлении. В конце периода этот циклон вызовет сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега на западе, затем в центре и на севере республики.