Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Китае стюардесса выпала из самолета
Правда и мифы о работе патологоанатома
Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды»
Жена Михаила Кокшенова рассказала о частичной парализации актера
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Собчак рассказала о дружбе с дочерьми Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
В черном пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12:53 (мск), источник: Zakon.kz

Синоптики рассказали о погоде в РК в ближайшие дни

Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на 26—28 октября, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Zakon.kz

Так, циклон, вызвавший снегопады и метели в северных областях республики, переместился на юг Западной Сибири. Его сменит антициклон, начавший движение на территорию Казахстана, который принесет краткосрочное прекращение осадков и понижение температуры.

В свою очередь над Чёрным морем сформировался очередной циклон, движущийся в северо-восточном направлении. В конце периода этот циклон вызовет сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега на западе, затем в центре и на севере республики.

Перемещаясь в северо-восточном направлении через Казахстан, циклон кроме осадков принесёт и тёплый воздух с районов Ирана, что вызовет очередное повышение температуры.

Также в ВКО объявлено штормовое предупреждение. 26 октября в области ожидаются местами осадки (преимущественно снег), метель, туман, на дорогах гололедица, усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорск также ожидаются осадки (преимущественно снег), на дорогах гололедица и усиление ветра 15−20 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Бекетаев призвал не создавать ажиотаж вокруг служебных авто чиновников
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова
Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии $415 тыс.
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Команда «Торо Россо» исключила возможность возвращения Квята Квят ранее был отстранен от двух гонок — в Малайзии и Японии, его место занял француз Пьер Гасли
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли одеяла-пуховики (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь