Парк Дружбы народов станет достопримечательностью для гостей ЧМ-2018

Напомним, в рамках визита самарской делегации на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов глава региона ознакомился с экспозицией Самарской области, в том числе оценил макет будущего этнографического комплекса «Парк дружбы народов» в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары.

«На форуме мне рассказали, что уже сделано, что находится в высокой степени готовности. Мне кажется, там нужно лично побывать, посмотреть, что сделано, и какие дополнительные усилия нужны, чтобы проект был завершен, и мы могли принимать там гостей чемпионата мира по футболу», — отметил глава региона.

При строительстве национальных подворий, в первую очередь, учитывался принцип равноправия для представителей всех представленных народностей. Строительство велось с соблюдением исторических обычаев и технологий.

«Мы с гордостью можем сказать, что аналогов нашего парка в России нет» — подчеркнул Ростислав Хугаев.

Дмитрий Азаров поблагодарил Ростислава Хугаева за реализацию такого значимого проекта на высоком уровне: «Вы смогли объединить людей. Это очень дорого для всех нас».

Ростислав Хугаев пригласил главу региона посетить Парк дружбы народов, а также предложил встретиться с руководителями национально-культурных объединений Самарской области. Глава региона подчеркнул необходимость такой встречи и дал согласие.

Напомним, «Парк Дружбы народов» — архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. Основной принцип организации пространства комплекса — равенство. Каждое подворье занимает равную площадь — 5 соток. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества — всё, что отражает особенности культур разных народов.

Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, в котором будет концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. В «Парке Дружбы народов» будет построен ЗАГС.

В центре этнокультурного комплекса предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать 10−15 тыс. человек. На выставочных площадках одновременно смогут присутствовать не менее 2,5 тыс. экспониаторов.