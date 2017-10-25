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16:23 (мск), источник: РИА Новости

Хирурги из США успешно разделили сиамских близнецов с общей головой

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врачи из США заявили об успешном завершении уникальной операции по разделению сиамских близнецов с общей головой и черепом, сообщает пресс-служба Детского госпиталя Филадельфии.

«Через пять месяцев после проведения операции, мы с радостью готовы заявить, что и Эрин, и Эбби Делейни прекрасно себя чувствуют и продолжают восстанавливаться после сложной операции, которую им пришлось пережить. Мы провели одну из самых ранних операций подобного типа. Чем раньше они проводятся, тем быстрее организм ребенка ликвидирует их последствия, и поэтому мы постарались провести ее в самые сжатые сроки», — заявил Джесс Тейлор (Jesse Taylor), один из участников операции.

Вопреки обыденным представлениям, сиамские близнецы представляют собой не продукт неких мутаций, заставивших зародыш отрастить еще одну голову или лишние лапы, а необычным нарушением развития однояйцевых близнецов, чьи зародыши по каким-то причинам не смогли разделиться на первых стадиях развития плода.

То, почему это происходит, пока остается тайной, и поэтому ученые сегодня активно ищут примеры развития сиамских близнецов среди животных. Находят их не так часто, так как подобные особи обычно умирают при рождении и их останки съедаются падальщиками и хищниками.

В большинстве случаев, когда сиамские близнецы обладают достаточным числом своих собственных конечностей и органов, а также «независимой» кровеносной и нервной системой, современная медицина позволяет разделить их и дать им возможность вести полноценную жизнь.

В случае с девочками, родившимися полтора года назад в Филадельфии, сделать это было довольно проблематично — эти близнецы имели общую голову и кости черепа. Подобные сиамские близнецы встречаются крайне редко, и медики еще пока не выработали надежные стратегии по их разделению и защите мозга каждого ребенка от повреждения.

Близнецы после операции.

Тейлор и его коллеги смогли решить эту задачу, проведя операцию, которая фактически длилась целый год. В октябре прошлого года они удалили часть костей в общей части черепа младенцев и установили внутри него особый прибор, который раздвигал «половинки» их собственных черепов.

Подобное разделение черепов шло крайне медленно, со скоростью в несколько миллиметров в день, однако через год оба черепа отдалились друг от друга примерно на два сантиметра, что позволило ученым нарастить дополнительные участки кожи на головах младенцев и затем разделить их.

Эта последняя операция состоялась в июле этого года, и она затянулась почти на целый день. В ее рамках медикам пришлось фактически поштучно разделить кровеносные сосуды, питавшие мозг и той, и другой девочки, убрать их лишние ответвления, «сшить» разорванные участки артерий и принять тяжелое решение по удалению части мозга, которая была общей для Эбби и Эрин.

Операция завершилась успешно, и сейчас можно сказать, как отмечает Тейлор, что процедура разделения не привела к повреждению мозга бывших «сиамских близнецов», которые сейчас продолжают проходить процедуры реабилитации. В ближайшее время ученые и хирурги начнут думать над тем, как можно восстановить структуру их черепа, нарастить потерянные кости и волосяной покров.

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