Московские власти пустят электрички через центр города

Москва обсуждает с РЖД и Минтрансом проект превращения пригородных радиальных маршрутов в диаметральные, заявил Собянин в Московской городской думе, передает корреспондент РБК.

Московские власти проложат сквозные маршруты пригородных поездов через центр города, пояснил журналистам мэр Сергей Собянин.

«Мы обсуждаем новый проект — создание диаметров пригородного движения», — рассказал Собянин.

Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно. А так он будет проходить через центр города, пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут. Сергей Собянин Мэр Москвы

К примеру, вместо маршрута «Калуга-Москва» может быть запущен «Калуга-Дмитров».

«Если хотя бы 3−4 таких диаметра удастся сделать, это уже будет революция», — заявил Собянин. Радиальные пригородные направления планируется объединить «в одну колею, как в метро».

Поезда будут «проноситься», как в подземке — без остановок и с маленькими интервалами, утверждает мэр.

Маршруты проложат на существующих железнодорожных путях, частично их реконструировав. Прокладывать новые пути «по домам» не планируется, подчеркнул Собянин.

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По словам чиновника, это «сложный проект, который требует и финансирования, и времени», но у него «есть перспектива». «Пригородная железнодорожная колея — огромное достояние города и московского региона. Нужно использовать ее для улучшения движения», — заявил Собянин.

Московская железная дорога состоит из 11 радиальных направлений. По словам Собянина, около 2 млн пассажиров в Москве ежедневно передвигаются на пригородных поездах, с 2010 года их число увеличилось на треть. В сентябре 2016 года было запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК)​. За год им воспользовались 100 млн пассажиров. Протяженность МЦК составляет 54 км, на кольце расположена 31 станция. Кольцевая линия имеет 10 пересадок на метро и девять — на железную дорогу.

На запуск МЦК было потрачено более 100 млрд руб., сообщал РБК. ОАО «РЖД» вложила 74 млрд руб. в строительство железнодорожной инфраструктуры.

Причем расходы выросли с предполагаемых 54 млрд руб. из-за непредвиденно дорогого сноса объектов и переноса коммуникаций. Правительство Москвы потратило 19 млрд руб. на строительство 31 станции и 10,6 млрд руб. на реконструкцию путепроводов. Самым дорогим оказался Волоколамский путепровод, который обошелся в 5 млрд руб. Власти меняли окна в ближайших домах на шумозащитные. Кроме того, на благоустройство территорий, прилегающих к МЦК, планируется потратить 2,6 млрд руб. Причем на 25 транспортно-пересадочных узлах работы проводят повторно.