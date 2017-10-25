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12:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске нашли завод, отравляющий воздух в период НМУ

Челябинская прокуратура вскрыла нарушения закона об охране атмосферного воздуха со стороны производственного предприятия в Металлургическом районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По данным пресс-службы прокуратуры, в период НМУ второй степени опасности ООО «Донкарб Графит» в воздух выбрасывал вредные вещества в Челябинске.

Напомним, в период с 11 по 15 октября 2017 года в Челябинске невозможно было дышать.

«План-графиком контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выбросов вредных веществ в атмосферный воздух предприятие обязано в период объявления НМУ 2, 3 степени производить отборы проб, измерения на 101 источнике выбросов вредных веществ по 10 веществам. Однако данные мероприятия общество не проводит, договор со специализированной организацией на данные услуги отсутствует», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении ООО «Донкарб Графит» возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение экологических требований. Управляющему директору предприятия внесено представление об устранении нарушений.

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