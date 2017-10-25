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13:09 (мск), источник: Om1.ru

В Минобразования потребовали бороться с гололедом в школах Омска

Чиновники напомнили директорам учебных заведений о том, что путь детей до школы и детского сада должен быть безопасным. Снег и наледь должны убираться регулярно.

Источник: Om1.ru

Из-за наступления минусовых температур и сопровождающих похолодание осадков в режим повышенной готовности переведены не только коммунальные службы Омского региона, но и персонал учебных заведений.

Сегодня министерство образования Омской области распространило сообщение, в котором отмечено, что на территории школ, гимназий, лицеев и детских садов необходимо оперативно проводить уборку снега, следить за состоянием крыш и обрабатывать дорожки антигололедными материалами.

Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области:

 — Руководителям образовательных организаций всех форм собственности на территории региона поручено неукоснительно выполнять все необходимые противогололедные мероприятия.

Как отмечают в министерстве, с наступлением холодов вопрос содержание территорий становится особенно актуальным. Поэтому в течение зимы руководство учебных заведений должно обеспечить регулярную уборку снега, а также обработку путей следования обучающихся к учреждению песко-соляной смесью.

Также необходимо следить за состоянием кровли, дабы не допустить обрушения из-за скопления снега и схода снежных лавин с крыши. Эти меры необходимы для предотвращения случаев травматизма в учебных заведениях.

Отметим, что с началом текущей недели температура воздуха в регионе начала опускаться до -1°C… -2 °C, а к концу недели опустится до -4°C… -7 °C. При этом похолодание сопровождается мокрым снегом и дождем.

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