В Минобразования потребовали бороться с гололедом в школах Омска
Чиновники напомнили директорам учебных заведений о том, что путь детей до школы и детского сада должен быть безопасным. Снег и наледь должны убираться регулярно.
Чиновники напомнили директорам учебных заведений о том, что путь детей до школы и детского сада должен быть безопасным. Снег и наледь должны убираться регулярно.
Сегодня министерство образования Омской области распространило сообщение, в котором отмечено, что на территории школ, гимназий, лицеев и детских садов необходимо оперативно проводить уборку снега, следить за состоянием крыш и обрабатывать дорожки антигололедными материалами.
Илья Крылич,
— Руководителям образовательных организаций всех форм собственности на территории региона поручено неукоснительно выполнять все необходимые противогололедные мероприятия.
Как отмечают в министерстве, с наступлением холодов вопрос содержание территорий становится особенно актуальным. Поэтому в течение зимы руководство учебных заведений должно обеспечить регулярную уборку снега, а также обработку путей следования обучающихся к учреждению
Также необходимо следить за состоянием кровли, дабы не допустить обрушения
Отметим, что с началом текущей недели температура воздуха в регионе начала опускаться до -1°C… -2 °C, а к концу недели опустится до -4°C… -7 °C. При этом похолодание сопровождается мокрым снегом и дождем.