В Минобразования потребовали бороться с гололедом в школах Омска

Источник: Om1.ru

Из-за наступления минусовых температур и сопровождающих похолодание осадков в режим повышенной готовности переведены не только коммунальные службы Омского региона, но и персонал учебных заведений.

Сегодня министерство образования Омской области распространило сообщение, в котором отмечено, что на территории школ, гимназий, лицеев и детских садов необходимо оперативно проводить уборку снега, следить за состоянием крыш и обрабатывать дорожки антигололедными материалами.

Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области:

— Руководителям образовательных организаций всех форм собственности на территории региона поручено неукоснительно выполнять все необходимые противогололедные мероприятия.

Как отмечают в министерстве, с наступлением холодов вопрос содержание территорий становится особенно актуальным. Поэтому в течение зимы руководство учебных заведений должно обеспечить регулярную уборку снега, а также обработку путей следования обучающихся к учреждению песко-соляной смесью.

Также необходимо следить за состоянием кровли, дабы не допустить обрушения из-за скопления снега и схода снежных лавин с крыши. Эти меры необходимы для предотвращения случаев травматизма в учебных заведениях.