Погода в Башкирии на 26 октября: похолодание и снегопад

На завтра, 26 октября, небесная канцелярия подготовила сюрпризы: в республику придут настоящие снегопады. Если на юге и в центральной части Башкирии местами возможен небольшой снег, то в Белорецком районе республики установится плотный снежный покров, предупреждают синоптики. Ветер — 3−5 м/с, во время снегопада возможно шквалистое усиление ветра.

Ночью температура воздуха в Уфе опустится до -6 градусов, днем столбик термометра покажет 0 градусов. В Стерлитамаке будет такая же погода: до 0 градусов днем. В Сибае ночью похолодает до -7 градусов, днем потеплеет до -3 градуса, сообщают синоптики. В Нефтекамске днем ожидается +1 градус. Погода не обрадует жителей Белорецка — на севере республики столбик термометра опустится до отметки в -9 градусов, а ночью выпадет сильный снег — 4.4 мм.

В пресс-службе МЧС республики предупредили водителей и пешеходов о том, что не следует забывать о безопасности на дорогах:

-На отдельных участках дорог ожидается гололедица, — уточнили в пресс-службе ведомства. — На автодорогах утром местами возможен туман, видимость 500−1000 м.

Кроме того, в Башгидромете рассказали, когда реки покроются льдом: он начинет образовываться спустя 10−15 дней после установления среднесуточной температуры ниже 0 градусов, то есть через две недели.