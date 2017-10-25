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14:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Книгохранилище библиотеки имени Молчанова-Сибирского в Иркутске спасли от осадков

Книгохранилище областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского спасли от многочисленных дождевых протечек. На сегодняшний день основные работы завершены, ведется отделка внутренних помещений. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Выполнено инженерное обследование здания, выявлены причины проникновения воды, разработана проектно-сметная документация, проведены работы на объекте. Общая стоимость работ составила более 3,5 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Оценку технического состояния здания библиотеки и проектную документацию выполнило ООО «Предприятие Иркут-Инвест». Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

«Здание построили в 2012 году. Почти сразу в разных местах появлялись протечки. Здание находилось на пятилетней гарантии, но подрядчик — “Волго-Вятская строительная компания” была признана банкротом. Использовать бюджетные средства на обследование и ремонт библиотеки мы не могли. В этом году срок гарантии закончился, и мы сразу же приступили к спасению здания», — пояснила Ольга Стасюлевич.

Было выявлено, что локальные и в целом незначительные ошибки были допущены на стадии проектирования и строительства. Для их устранения сделана новая система водоотведения — налажен сброс скапливаемой воды, произведена герметизация шва примыкания между подземным книгохранилищем и основным зданием, устранены дефекты северо-западного фасада в нижней части, страдавшего от попадания воды.

«Это книгохранилище для Иркутска является уникальным: над большими площадями с высокими требованиями по внутреннему климату есть эксплуатируемая кровля — это уличная автопарковка, между ними более десятка слоев разных материалов толщиной более метра. При их устройстве и была допущена технологическая ошибка, из-за чего после дождя в помещение попадало до 600-та литров воды. Она бежала с перекрытий. Мы ее отвели, сделали герметизацию шва, где скапливалась вода, — рассказал генеральный директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест» Александр Петров.

Ремонт начался в сентябре 2017 года. К началу декабря книгохранилище будет готово к эксплуатации в привычном для библиотеки режиме.

Напомним, книгохранилище библиотеки имени И. И. Молчаново-Сибирского, в котором расположено около 670 тысяч экземпляров редких и уникальных книг, подтопило в Иркутске из-за ливневых дождей. Сотрудники библиотеки круглосуточно убирают воду, которая бежит со стен и потолка книгохранилища. Министр культуры и архивов Приангарья Ольга Стасюлевич во время посещения библиотеки 11 августа 2016 года, отметила, что подрядчик, построивший здание, не устранял строительные недоделки.

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