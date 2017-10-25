Книгохранилище библиотеки имени Молчанова-Сибирского в Иркутске спасли от осадков
Книгохранилище областной библиотеки им. И. И.
Книгохранилище областной библиотеки им. И. И.
Выполнено инженерное обследование здания, выявлены причины проникновения воды, разработана
«Здание построили в 2012 году. Почти сразу в разных местах появлялись протечки. Здание находилось на пятилетней гарантии, но подрядчик — “Волго-Вятская строительная компания” была признана банкротом. Использовать бюджетные средства на обследование и ремонт библиотеки мы не могли. В этом году срок гарантии закончился, и мы сразу же приступили к спасению здания», — пояснила Ольга Стасюлевич.
Было выявлено, что локальные и в целом незначительные ошибки были допущены на стадии проектирования и строительства. Для их устранения сделана новая система водоотведения — налажен сброс скапливаемой воды, произведена герметизация шва примыкания между подземным книгохранилищем и основным зданием, устранены дефекты
«Это книгохранилище для Иркутска является уникальным: над большими площадями с высокими требованиями по внутреннему климату есть эксплуатируемая кровля — это уличная автопарковка, между ними более десятка слоев разных материалов толщиной более метра. При их устройстве и была допущена технологическая ошибка,
Ремонт начался в сентябре 2017 года. К началу декабря книгохранилище будет готово к эксплуатации в привычном для библиотеки режиме.
Напомним, книгохранилище библиотеки имени И. И.