Коровы-призраки поссорили жителей Болотнинского района

Однако фермер свою причастность отрицает. Не нашел ничего, что возмутило бы селян, и ветеринарный инспектор. «Коровий вопрос» готов расколоть надвое дружное село.

Детскую площадку обживают коровы. Местные жители деревни Сибиряк негодуют по поводу блуждающего домашнего скота. Стадо коров, молодняк и отара овец вытаптывают дворы и огороды селян. На замечания сельский предприниматель отвечает оскорблениями и продолжает бездействовать.

Глава сельской администрации Давид Андресян подтвердил корреспонденту VN.ru: «Да, жалобы от селян поступают. Звонят нам с Сибиряка уже не первый год и жалуются. Мы вызывали главного инспектора ветеринарии района, он побеседовал. Но он как выпускал скот без присмотра, так и продолжает».

Сам фермер самовольный выпас своих коров и овец корреспонденту VN.ru пояснил так: «У всех гуляют коровы по Сибиряку, а меня заметили. Мои коровы никому не мешают, люди жалуются на меня из вредности и зависти».

У сибиряковцев другое мнение по поводу разногласий: «Александр Н. экономит на пастухе, в то время как коровы и овцы пасутся в наших огородах и дворах. Несмотря на то, что деревня маленькая, у нас есть два стада домашнего скота — для тех, кто экономит, и тех, кому некогда. Первая часть селян выгоняет скот и платит пастуху 1000 рублей в месяц за одну корову. Другие жители, которые не желают тратить деньги, объединились и пасут самостоятельно, по очереди. У Александра Н. собственное стадо, отдельное от села, все лето у него работал наемный пастух, а в октябре он просто выпускает свое хозяйство на улицу. В наши огороды и на детскую площадку».

Главный государственный инспектор ветеринарии Болотнинского района действительно принимал несколько жалоб от администрации села и лично от граждан, выезжал на место, но подтверждения сообщениям на тот момент не находил. Выписывать предписания или штрафовать у инспектора повода не было. Скот находился в загонах, свиньи в сараях. Но через день, по словам селян, ситуация повторилась. Сегодня жители Сибиряка пишут очередную жалобу в ветеринарную службу района с просьбой помочь навести порядок в деревне.