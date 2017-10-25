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13:12 (мск), источник: Volga News

СГЭУ станет межрегиональным методическим центром

СГЭУ станет площадкой для формирования финансово грамотного поведения, начиная со школьной скамьи, для четырех регионов ПФО.

По согласованию с Министерством образования и науки Самарской области на базе Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) создан Межрегиональный методический центр (ММЦ) по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования в Самарской области.

ММЦ будет реализовывать совместный проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Составной частью этого глобального проекта является проект «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективная инфраструктура по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности». Он реализуется консорциумом в составе НИУ ВШЭ (ведущий партнер), РАНХиГС и Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

ММЦ СГЭУ будет выступать межрегиональной площадкой, объединяя четыре области Приволжского федерального округа: Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую и Оренбургскую.

Целью деятельности ММЦ является создание в регионе условий для развития кадрового потенциала учителей, методистов, преподавателей, администраторов образовательных учреждений, а также формирование эффективной инфраструктуры по поддержке деятельности педагогов по распространению финансовой грамотности.

Важно сформировать базовые навыки финансовой грамотности и принятия финансовых решений, научить детей разумно управлять своими финансовыми средствами, понимать, откуда берутся и на что тратятся деньги, что такое кредит и ипотека, какие плюсы и минусы они имеют, как лучше пользоваться продуктами, которые предлагают банки. Это позволит в будущем уже выросшим детям планировать свой бюджет, избегать возможных финансовых конфликтов, осознанно принимать решения для того, чтобы улучшить свое благополучие. Важно научить распознавать случаи финансового мошенничества и дать рекомендации к противодействию им, защите своих интересов на правовой основе.

Повышение квалификации сотрудников системы образования станет отправной точкой развития финансовой грамотности в регионах.

Слушателями образовательной программы являются педагоги средних общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов. В ходе реализации проекта будет обучено не менее 910 педагогов в четырех субъектах Приволжского округа РФ.

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