СГЭУ станет межрегиональным методическим центром
СГЭУ станет площадкой для формирования финансово грамотного поведения, начиная со школьной скамьи, для четырех регионов ПФО.
СГЭУ станет площадкой для формирования финансово грамотного поведения, начиная со школьной скамьи, для четырех регионов ПФО.
По согласованию с Министерством образования и науки Самарской области на базе Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) создан Межрегиональный методический центр (ММЦ) по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования в Самарской области.
ММЦ будет реализовывать совместный проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Составной частью этого глобального проекта является проект «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективная инфраструктура по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности». Он реализуется консорциумом в составе НИУ ВШЭ (ведущий партнер), РАНХиГС и Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара.
ММЦ СГЭУ будет выступать межрегиональной площадкой, объединяя четыре области Приволжского федерального округа: Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую и Оренбургскую.
Целью деятельности ММЦ является создание в регионе условий для развития кадрового потенциала учителей, методистов, преподавателей, администраторов образовательных учреждений, а также формирование эффективной инфраструктуры по поддержке деятельности педагогов по распространению финансовой грамотности.
Важно сформировать базовые навыки финансовой грамотности и принятия финансовых решений, научить детей разумно управлять своими финансовыми средствами, понимать, откуда берутся и на что тратятся деньги, что такое кредит и ипотека, какие плюсы и минусы они имеют, как лучше пользоваться продуктами, которые предлагают банки. Это позволит в будущем уже выросшим детям планировать свой бюджет, избегать возможных финансовых конфликтов, осознанно принимать решения для того, чтобы улучшить свое благополучие. Важно научить распознавать случаи финансового мошенничества и дать рекомендации к противодействию им, защите своих интересов на правовой основе.
Повышение квалификации сотрудников системы образования станет отправной точкой развития финансовой грамотности в регионах.
Слушателями образовательной программы являются педагоги средних общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и