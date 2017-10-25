Болотистое место в зону отдыха превратили в Усть-Каменогорске

А накануне аким области Даниал Ахметов лично проинспектировал качество выполненных работ на участке от Комендантского моста до политехнического колледжа в сторону студгородка.



«В нашем городе появился еще один красивый сквер. Если вспомнить, что было здесь еще год назад, то становится ясно, какой объем работ был выполнен. Работы по озеленению нужно будет провести следующей весной», — рекомендовал глава региона, сообщили в пресс-службе облакимата.



Напомним, что долгие годы болотистая местность вокруг Комендантки не позволяла благоустраивать территорию. Небольшой ручеек превратился в городскую проблему, а речку в народе прозвали Поганкой.



За благоустройство этого места в центре города брались многие акимы областного центра. Дальше всех «продвинулся» экс-аким Ислам Абишев, который лично контролировал обустройство русла Комендантки. Но и выполненный тот проект, как выяснилось через пару лет, не сумел укротить природу и «затолкать» воду в бетон. Вода «предательски» проступила на поверхность дорожек и клумб, территория быстро пришла в запустение.