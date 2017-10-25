Болотистое место в зону отдыха превратили в Усть-Каменогорске

А накануне аким области Даниал Ахметов лично проинспектировал качество выполненных работ на участке от Комендантского моста до политехнического колледжа в сторону студгородка.
«В нашем городе появился еще один красивый сквер. Если вспомнить, что было здесь еще год назад, то становится ясно, какой объем работ был выполнен. Работы по озеленению нужно будет провести следующей весной», — рекомендовал глава региона, сообщили в
Напомним, что долгие годы болотистая местность вокруг Комендантки не позволяла благоустраивать территорию. Небольшой ручеек превратился в городскую проблему, а речку в народе прозвали Поганкой.
За благоустройство этого места в центре города брались многие акимы областного центра. Дальше всех «продвинулся»
Сегодня зону отдыха украшает водная композиция «Источник». Естественные воды Комендантки «укротили» и теперь она через насос поступает очищенной во внутреннюю часть бетонного резервуара, который выложен плиткой. Расширены тротуары, установлены велодорожки и пешеходные мостики, обустроены спортивные площадки типа Streetworkout с тренажерным оборудованием, включая комплекты оборудования для маломобильных групп населения.