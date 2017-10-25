В Таиланде началась пятидневная церемония похорон короля Рамы IX
Кремация состоится поздно вечером 26 октября, на церемонии будут присутствовать делегаты из более чем 40 государств.
Кремация состоится поздно вечером 26 октября, на церемонии будут присутствовать делегаты из более чем 40 государств.
БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. Пятидневная церемония похорон короля Пумипона Адульядета (Рама IX), правившего Таиландом на протяжении 70 лет, началась в среду чтением буддийских мантр.
Церемония транслировалась в прямом эфире ведущими телеканалами страны.
Траурная церемония
В тронном зале в Большом королевском дворце, где находится гробовая урна с телом покойного, монахи совершили молитву в присутствии единственного сына монарха — короля Рамы X — и членов королевской семьи. Затем, согласно местным традициям, Рама X преподнес служителям милостыню — комплект монашеской одежды.
Непосредственно сама кремация состоится поздно вечером 26 октября. Для участия в ней в Бангкок в среду прибывают высокопоставленные гости с разных концов света. Как сообщили в МИД королевства, чтобы отдать последнюю дань уважения покойному королю в Таиланд прибудут делегаты из более чем 40 государств, в том числе представители 16 мировых монарших фамилий.
В посольстве РФ в Таиланде ТАСС подтвердили, что в Бангкок для участия в похоронах уже прибыла
Что последует за кремацией
Согласно церемониальному протоколу, 26 октября в 7:00 по местному времени (3:00 мск) тело короля на специальной колеснице будет доставлено из тронного зала на площадь Санам Луанг, где уже в 17:30 единственный сын покойного проведет сначала символическую церемонию кремации, а затем в 22:00 (18:00 мск) и настоящую.
Многие из них пришли сюда еще несколько дней назад и не покидают исторический центр Бангкока, невзирая на жаркую и дождливую погоду.
На следующий день кости Рамы IX будут доставлены в тронный зал Дусит Маха Прасат в Большом королевском дворце, а его прах — в Ват Пхракэу, более известный под названием Храм изумрудного Будды. Четвертый день прощания предназначен для религиозной церемонии, которую проведут члены королевской семьи и буддийские монахи. 29 октября останки Пумипона Адульядета перевезут в тронный зал Чакри Маха Прасат, который также расположен на территории дворцового комплекса. Прах покойного монарха разделят и отправят на хранение в два древних буддийских храма: Ват Ратчабофит и Ват Бовоннивет.
В стране объявили траур на один год, а тело монарха было доставлено в Большой королевский дворец и помещено в сидячем положении в специальную погребальную урну, которая сейчас находится в тронном зале Дусит Маха Прасат. Для кремации монарха на столичной площади Санам Луанг построен погребальный помост высотой более 50 метров.