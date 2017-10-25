В Таиланде началась пятидневная церемония похорон короля Рамы IX

Источник: Reuters

БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. Пятидневная церемония похорон короля Пумипона Адульядета (Рама IX), правившего Таиландом на протяжении 70 лет, началась в среду чтением буддийских мантр.

Церемония транслировалась в прямом эфире ведущими телеканалами страны.

Траурная церемония

В тронном зале в Большом королевском дворце, где находится гробовая урна с телом покойного, монахи совершили молитву в присутствии единственного сына монарха — короля Рамы X — и членов королевской семьи. Затем, согласно местным традициям, Рама X преподнес служителям милостыню — комплект монашеской одежды.

Эта церемония положила начало похоронам Рамы IX, которые завершатся только 29 октября.

Непосредственно сама кремация состоится поздно вечером 26 октября. Для участия в ней в Бангкок в среду прибывают высокопоставленные гости с разных концов света. Как сообщили в МИД королевства, чтобы отдать последнюю дань уважения покойному королю в Таиланд прибудут делегаты из более чем 40 государств, в том числе представители 16 мировых монарших фамилий.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС подтвердили, что в Бангкок для участия в похоронах уже прибыла вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. США на кремации будет представлять Министр обороны Джеймс Мэттис, Китай — вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли.

Источник: Reuters

Что последует за кремацией

Согласно церемониальному протоколу, 26 октября в 7:00 по местному времени (3:00 мск) тело короля на специальной колеснице будет доставлено из тронного зала на площадь Санам Луанг, где уже в 17:30 единственный сын покойного проведет сначала символическую церемонию кремации, а затем в 22:00 (18:00 мск) и настоящую.

Все это время вокруг дворца и площади будут находиться не менее двух сотен тысяч подданных.

Многие из них пришли сюда еще несколько дней назад и не покидают исторический центр Бангкока, невзирая на жаркую и дождливую погоду.

На следующий день кости Рамы IX будут доставлены в тронный зал Дусит Маха Прасат в Большом королевском дворце, а его прах — в Ват Пхракэу, более известный под названием Храм изумрудного Будды. Четвертый день прощания предназначен для религиозной церемонии, которую проведут члены королевской семьи и буддийские монахи. 29 октября останки Пумипона Адульядета перевезут в тронный зал Чакри Маха Прасат, который также расположен на территории дворцового комплекса. Прах покойного монарха разделят и отправят на хранение в два древних буддийских храма: Ват Ратчабофит и Ват Бовоннивет.

Рама IX, правивший Таиландом 70 лет, ушел из жизни 13 октября 2016 года после продолжительной болезни.