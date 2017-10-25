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13:52 (мск), источник: Вести - Пермь

Легендарный пермяк отмечает 98-летие

На заседании правительства глава региона Максим Решетников поздравил с днем рождения Василия Михайловича Астафьева, участника Великой Отечественной Войны, Героя Советского союза и почетного гражданина Пермского края.

Источник: Вести - Пермь

Ему сегодня исполнилось 98 лет.

Василий Михайлович Астафьев — ветеран сразу двух войн. Начинал службу в Финскую, затем была Великая Отечественная, участвовал в боях под Москвой и Сталинградом, дошел до Берлина. Звезду Героя Советского Союза получил за форсирование Днепра в 1943-м, когда под непрерывным огнем немцев смог обеспечить переправу 1600 человек с пушками и минометами. Уже в мирное время работал в «Пермавтодоре». До сих пор остается активным общественником — встречается со школьниками, на призывном пункте рассказывает новобранцам о военной службе.

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