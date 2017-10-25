Горздрав Челябинска опроверг информацию об отсутствии вакцины от столбняка

Источник: РИА "Новости"

Управление здравоохранения Челябинска прокомментировало информацию о предоставлении некачественной медицинской помощи маленькому ребёнку, на которого напала белка, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

О том, что врачи детского травмпункта при городской поликлинике № 1 Челябинска накануне вечером отказались делать 2-летнему мальчику, укушенному белкой, бесплатную прививку против столбняка, ранее рассказал руководитель регионального отделения «Союза добровольцев России» Владимир Корнев.

«Управление здравоохранения проверило все травмпункты в городе, в том числе детский травмпункт по адресу пр. Ленина, 38 — ул. Российская, 179. Подобных случаев во вторник, 24 октября, зарегистрировано не было. Последний раз обращения с укусами белок поступали 19 октября», — уточнила пресс-секретарь администрации Челябинска Анна Фалалеева.

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Более того, как отмечают специалисты Горздрава, при укусе детей дикими животными медики в первую очередь должны обработать рану и поставить прививку от бешенства. Для вакцинации против столбняка врачам необходимо изучить медицинскую карту маленьких пациентов, чтобы узнать, как давно делалась эта прививка.

«Компоненты от столбняка входят в вакцину АКДС, которую, как правило, ставят всем детям. Поэтому в травмпункте выдаётся направление к врачу по месту жительства, который примает решение о дальнейшем лечении. В случае показаний прививку против столбняка нужно поставить в течение 20 дней после укуса животного», — отметила Анна Фалалеева.