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13:58 (мск), источник: Om1.ru

Предпринимателя с третьей попытки заставили разрушить автомойку в Омске

Омич самовольно построил «прачечную» для автотранспорта на проспекте Менделеева.

Территория Нефтяников наконец избавилась от автомойки, которую незаконно возвели на проспекте Менделеева возле жилого дома.

Как поясняет УФССП по Омской области, владельцем самостроя оказался 29-летний омич. По иску мэрии Первомайский районный суд признал автомойку нелегальной и велел хозяину демонтировать её. Но молодой предприниматель проигнорировал требование. За дело пришлось браться судебным приставам.

В первый раз сотрудница федеральной службы просто вручила бизнесмену копию постановления, в котором на добровольный снос отводилось пять дней. Омич проигнорировал бумагу. Дело кончилось взысканием исполнительского сбора. Но автомойка по-прежнему красовалась на месте.

Пристав посетила предпринимателя во второй раз. С тем же результатом. Нулевым. За бездействие омича оштрафовали. Но сносить автомойку он так и не пожелал.

В третий раз пришла к нему пристав. И опять дело кончилось штрафом.

Составляя протокол, сотрудница УФССП повторила: автомойку всё равно снесут. Но если это сделает мэрия, то стоимость работ по демонтажу спишут со счёта владельца. Этой угрозы омич испугался всерьёз. Выехав на место, судебные приставы автомойки больше не увидели.

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