Предпринимателя с третьей попытки заставили разрушить автомойку в Омске

Территория Нефтяников наконец избавилась от автомойки, которую незаконно возвели на проспекте Менделеева возле жилого дома.

Как поясняет УФССП по Омской области, владельцем самостроя оказался 29-летний омич. По иску мэрии Первомайский районный суд признал автомойку нелегальной и велел хозяину демонтировать её. Но молодой предприниматель проигнорировал требование. За дело пришлось браться судебным приставам.

В первый раз сотрудница федеральной службы просто вручила бизнесмену копию постановления, в котором на добровольный снос отводилось пять дней. Омич проигнорировал бумагу. Дело кончилось взысканием исполнительского сбора. Но автомойка по-прежнему красовалась на месте.

Пристав посетила предпринимателя во второй раз. С тем же результатом. Нулевым. За бездействие омича оштрафовали. Но сносить автомойку он так и не пожелал.

В третий раз пришла к нему пристав. И опять дело кончилось штрафом.