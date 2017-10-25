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17:26 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волго-Ахтубинской пойме организовали грибной маршрут

Конец октября — самый разгар грибного сезона. Благодаря погоде, которая установилась на территории региона, в лесах и рощах их сейчас в изобилии. Между тем региональный Роспотребнадзор просит волгоградцев быть внимательными: на сегодняшний день в области уже 9 человек отравились грибами.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Яркие краски осени и тихая речная гладь — идеальное место не только для прогулки, но и для похода за грибами. А октябрь — месяц для этого самый подходящий. Как правило, прячутся грибницы под опавшей листвой и в почве, поэтому нужно хорошо поискать и приложить усилия. Одни из самых распространенных в регионе — тополиные рядовки.

Сергей Ведмецкий, специалист природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»: «Мелкий тополь, крупный тополь, в траве. Под деревьями растет. Также и груздь растет. Сейчас собираем груздь и тополиную рядовку».

Главное отличие тополиной рядовки — приятный аромат. Подтопольники обычно пахнут свежей мукой.

Ольга Вишневская, специалист природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»: «У рядовки аромат более выраженный, у груздя немножко такой слабо-уловимый. Груздь — гриб знакомый с детства. Бабушка всегда солила эти грибы в томатном соке, очень вкусно, поэтому хотелось бы сегодня грузди найти».

Такие грибы растут обычно рядами, поэтому если найти один, можно внимательно присмотреться и обязательно по соседству будут его собратья.

Сергей Ведмецкий, специалист природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»: «Мы всегда режем и закапываем грибницу, чтобы она была в своей среде».

Конечно, у грибников есть ряд правил безопасного сбора осеннего урожая, которых следует придерживаться во избежание неприятных последствий. Не редки случаи отравления ядовитыми грибами.

Ольга Вишневская, специалист природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»: «Никогда не собирать грибы рядом с дорогами, с автотрассами, рядом с промышленными предприятиями. И каким бы вы самым грамотным не были грибником — никогда не пробовать сырые грибы на вкус. Вот это самые важные правила. Конечно, собирать молодые экземпляры, которые будут хрустеть, которые меньше подвержены червивости».

Сегодня для тех, кто хочет отправиться в лес за грибами, но не знает, куда ехать и где искать грибные места, в Волгограде создан специальный экологический маршрут. В последнее время такие экскурсии набирают все большую популярность у горожан.

Для Галины Прытковой сбор грибов — самое любимое хобби. В лес ездит всегда с удовольствием.

Галина Прыткова, жительница Волгограда: «Люблю нашу природу волгоградскую, была во многих заповедниках. Я считаю, что уникальные у нас места. Их надо беречь, сохранять и даже увеличивать эти места и делать вот такие познавательные экскурсии».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в волгоградском регионе ожидаются дожди, а значит, грибов станет еще больше.

Прогулка в лес за грибами традиционно считается одним из самых популярных видов осеннего досуга, и не зря. Ведь отправляясь на поиски грибов, вы стопроцентно получите незабываемые впечатления. И главное — помнить, что в этом деле главное не количество, а качество собранных грибов.

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