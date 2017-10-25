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14:00 (мск), источник: Клопс.ru

Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли сотрудники полиции

Пропавшую 23 октября 15-летнюю школьницу нашли сотрудники ППС. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

«После поступления сообщения от родителей о пропаже несовершеннолетней всем полицейским дана была ориентировка. Вместе с волонтёрами организован прочёс местности. Сотрудники проверяли все места, где могла находиться школьница», — пояснила Светлана Поставничая.

Сотрудники ППС обнаружили школьницу 25 октября в 2:00 в одном из домов на ул. Миклухо-Маклая в Калининграде.

По предварительным данным, девочка находилась у знакомых и за время отсутствия не подвергалась противоправным действиям.

Пропавшую калининградку полицейские передали родителям. Инспекторы ПДН проводят с семьей профилактическую и разъяснительную работу. По их данным, школьница и раньше уходила из дома.

23 октября 15-летняя девочка ушла из дома в 18:00 с ул. Р. Зорге. Она направилась в интернат «Берег Надежды».

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