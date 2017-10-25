Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли сотрудники полиции

«После поступления сообщения от родителей о пропаже несовершеннолетней всем полицейским дана была ориентировка. Вместе с волонтёрами организован прочёс местности. Сотрудники проверяли все места, где могла находиться школьница», — пояснила Светлана Поставничая.

Сотрудники ППС обнаружили школьницу 25 октября в 2:00 в одном из домов на ул. Миклухо-Маклая в Калининграде.

По предварительным данным, девочка находилась у знакомых и за время отсутствия не подвергалась противоправным действиям.

Пропавшую калининградку полицейские передали родителям. Инспекторы ПДН проводят с семьей профилактическую и разъяснительную работу. По их данным, школьница и раньше уходила из дома.