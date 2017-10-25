Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли сотрудники полиции
Пропавшую 23 октября 15-летнюю школьницу нашли сотрудники ППС. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник
Пропавшую 23 октября 15-летнюю школьницу нашли сотрудники ППС. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник
«После поступления сообщения от родителей о пропаже несовершеннолетней всем полицейским дана была ориентировка. Вместе с волонтёрами организован прочёс местности. Сотрудники проверяли все места, где могла находиться школьница», — пояснила Светлана Поставничая.
Сотрудники ППС обнаружили школьницу 25 октября в 2:00 в одном из домов на ул.
По предварительным данным, девочка находилась у знакомых и за время отсутствия не подвергалась противоправным действиям.
Пропавшую калининградку полицейские передали родителям. Инспекторы ПДН проводят с семьей профилактическую и разъяснительную работу. По их данным, школьница и раньше уходила из дома.
23 октября 15-летняя девочка ушла из дома в 18:00 с ул. Р. Зорге. Она направилась в интернат «Берег Надежды».