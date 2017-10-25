В Самарской области проходят командно-штабные учения
С 24 октября в Самарской области начались
С 24 октября в Самарской области начались
В ходе учений будут отрабатываться действия органов управления и звеньев территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. А также перевод системы гражданской обороны региона с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения.
В Самаре состоялось совещание, на котором руководители областных министерств и ведомств рассказали о готовности к работе в условиях ЧС. «Правительство Самарской области уделяет большое внимание вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности населения и территорий», заявил врио первого
По его словам, в регионе реализуется государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014−2019 годы, в рамках которой совершенствуется
Затем врио первого
Таких масштабных командно-штабных учений на территории Самарской области не проводилось давно. Наша задача — показать ответственное отношение, профессиональное мастерство, выучку и готовность к выполнению поставленных руководством задач.
Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области также отметил, важность проходящих КШУ в преддверие футбольного чемпионата мира. «В ходе
А врио заместителя председателя правительства губернии Ю. Е. Иванов рассказал о работе областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По его словам, объем созданных материальных резервов области составил более 124 млн. рублей. «На 20 октября 2017 года муниципальными образованиями созданы финансовые резервы на общую 56 млн. 415 тысяч рублей, — рассказал Юрий Евгеньевич. — Это позволяет обеспечить решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального уровня».
Затем врио
Как отметили в Главном управлении МЧС России по Самарской области, 26 октября 2017 года будет проводиться плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения региона. Например, в Самаре в 10:00 на пять минут будут включены электросирены и оповещения.