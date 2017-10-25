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15:48 (мск), источник: Volga News

В Самарской области проходят командно-штабные учения

С 24 октября в Самарской области начались командно-штабные учения. Они продлятся до 27 октября.

Источник: samadm.ru

В ходе учений будут отрабатываться действия органов управления и звеньев территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. А также перевод системы гражданской обороны региона с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения.

В Самаре состоялось совещание, на котором руководители областных министерств и ведомств рассказали о готовности к работе в условиях ЧС. «Правительство Самарской области уделяет большое внимание вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности населения и территорий», заявил врио первого вице-губернатора — председатель Правительства Самарской области А. П. Нефёдов.

По его словам, в регионе реализуется государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014−2019 годы, в рамках которой совершенствуется материально-техническая база противопожарной службы Самарской области, решаются вопросы оснащения спасательных служб, финансируются мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Затем врио первого вице-губернатора — председатель Правительства Самарской области напомнил о том, что важнейшими приоритетами при подготовке и проведении чемпионата мира являются обеспечение безопасности всех участников спортивных мероприятий, официальных лиц, гостей и жителей области, а также обеспечение соответствия стадиона «Самара Арена» и других объектов требованиям ФИФА, высочайшим международным стандартам безопасности.

Таких масштабных командно-штабных учений на территории Самарской области не проводилось давно. Наша задача — показать ответственное отношение, профессиональное мастерство, выучку и готовность к выполнению поставленных руководством задач.
Александр Нефедов
Председатель правительства Самарской области

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области также отметил, важность проходящих КШУ в преддверие футбольного чемпионата мира. «В ходе командно-штабных учений на практике будут решены задачи по повышению устойчивости функционирования экономики Самарской области и жизнеобеспечения населения», сказал генерал-майор.

А врио заместителя председателя правительства губернии Ю. Е. Иванов рассказал о работе областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По его словам, объем созданных материальных резервов области составил более 124 млн. рублей. «На 20 октября 2017 года муниципальными образованиями созданы финансовые резервы на общую 56 млн. 415 тысяч рублей, — рассказал Юрий Евгеньевич. — Это позволяет обеспечить решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального уровня».

Затем врио вице-губернатора — министр экономического развития, инвестиций и торговли СО доложил о работе комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики региона. А врио министра здравоохранения Самарской области Г. Н. Гридасов и врио министра транспорта и автомобильных дорог региона И. И. Пивкин рассказали о том, как будут работать возглавляемые ими министерства в период чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в Главном управлении МЧС России по Самарской области, 26 октября 2017 года будет проводиться плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения региона. Например, в Самаре в 10:00 на пять минут будут включены электросирены и оповещения.

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